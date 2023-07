Πολιτική

Μητσοτάκης: Επίσημο ταξίδι στην Κύπρο

Ο Πρωθυπουργός θα επιστρέψει αυθημερόν και θα μεταβεί στη Λέσβο για την παρουσίαση της υποψηφιότητας του Αλκιβιάδη Στεφανή, για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί αύριο Δευτέρα 31 Ιουλίου την Κύπρο.

Το πρωί ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Στρατιωτικό Κοιμητήριο Μακεδονίτισσας και στα Φυλακισμένα Μνήματα.

Στις 11:00 θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία. Στη συνέχεια οι δύο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στους εκπροσώπους του Τύπου.

Στις 13:20 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου, στο κοινοβούλιο.

Στις 14:00 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου κ.κ. Γεώργιο, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου.

Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί και θα μιλήσει στην εκδήλωση για την παρουσίαση της υποψηφιότητας του Αλκιβιάδη Στεφανή για τη θέση του περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη.

