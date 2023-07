Life

Η Cardi B πέταξε το μικρόφωνό της σε γυναίκα που της έριξε αναψυκτικό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το περιστατικό που έβγαλε εκτός ορίων τη δημοφιλή τραγουδίστρια.

-

Οφθαλμόν αντί οφθαλμού και μικρόφωνο αντί αναψυκτικού. Όταν μια γυναίκα εκτόξευσε ένα υγρό εναντίον της, κατά τη διάρκεια της συναυλίας της, η γνωστή ράπερ Cardi B δεν δίστασε καθόλου: ανταπάντησε από σκηνής, πετώντας της το μικρόφωνό της, όπως δείχνουν τα βίντεο που κυκλοφορούν σήμερα σε πολλούς ιστότοπους.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και στιχουργός είναι η τελευταία στη σειρά καλλιτέχνιδα που δέχεται τέτοια επίθεση. Πρόσφατα η Μπίμπι Ρέξα δέχτηκε ένα κινητό τηλέφωνο στο πρόσωπο σε μια συναυλία στη Νέα Υόρκη ενώ κάποιος άλλος εκτόξευσε ένα σακουλάκι που περιείχε τις στάχτες της ίδιας της μητέρας του στη σκηνή όπου εμφανιζόταν η Pink, στο Λονδίνο.

Το Σάββατο, η Cardi B έδινε συναυλία στο Λας Βέγκας όταν μια γυναίκα που ήταν στο κοινό εκτόξευσε εναντίον της το περιεχόμενου ενός μεγάλου κυπέλλου.

Εμφανώς σοκαρισμένη, αλλά για λίγα δευτερόλεπτα, η ράπερ «απάντησε» εκτοξεύοντας με τη σειρά της το μικρόφωνό της εναντίον της γυναίκας, ενώ μέλη της ασφάλειας της κινούνταν προς τη δράστιδα.

Στην πλατφόρμα X πολλοί χρήστες ενέκριναν την πράξη της Cardi B, με κάποιους να λένε ότι οι καλλιτέχνες θα πρέπει επιτέλους να αντιδράσουν στις επιθέσεις εναντίον τους.

Cardi B throws microphone at audience member who threw a drink at her. pic.twitter.com/alLgHMFshb — Pop Base (@PopBase) July 30, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο με τραυματισμούς - Δήμαρχος ο ένας οδηγός (εικόνες)

Πανελλήνιες - Ντεμπά: Από την δομή φιλοξενίας σε.. Σχολή του ΕΚΠΑ (εικόνες)

Βέλγιο: Σκότωσε και διαμέλισε την μητέρα του