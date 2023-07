Τοπικά Νέα

Ρέθυμνο: ανήλικη κατήγγειλε βιασμό από 16χρονο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εφιαλτικές στιγμές καταγγέλει η ανήλικη ότι έζησε στα χέρια 16χρονου. Συνελήφθη και η μητέρα του.

-

Μία υπόθεση βιασμού ανήλικης απασχολεί τις αστυνομικές αρχές του Ρεθύμνου τα τελευταία 24ωρα.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες μια 15χρονη από την Ελβετία κατήγγειλε στις αρχές Ρεθύμνου ότι έπεσε θύμα βιασμού από έναν 16χρονο Γερμανό.

Όπως ανέφερε στην καταγγελία της το περιστατικό συνέβη το βράδυ της περασμένης Παρασκευής σε ξενοδοχείο που έμεναν οι δύο οικογένειες που βρίσκονται σε διακοπές στο δήμο Μυλοποτάμου

Άμεσα οι αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν τον 16χρονο με την κατηγορία του βιασμού αλλά και την μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου.

Την ίδια ώρα παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση, ενώ οι δύο συλληφθέντες είναι αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη.

Πηγή: cretapost

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στη Γουατεμάλα

Φυσικό αέριο - Πούτιν: Συζητάμε για τη δημιουργία κόμβου στην Τουρκία

Ηράκλειο: Νεκρός σε γκρεμό εντοπίστηκε ηλικιωμένος αγνοούμενος (εικόνες)