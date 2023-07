Life

Πρίγκιπας Γουίλιαμ: σερβίρει φιλικά προς το περιβάλλον μπέρκερ σε καντίνα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ρόλο σερβιτόρου εξέπληξε τους θαμώνες καντίνας στο Λονδίνο.

-

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ επιφύλαξε μια… έκπληξη σε πεινασμένους πολίτες όταν τους σέρβιρε «φιλικά προς το περιβάλλον» μπέργκερ από μια καντίνα, στο νότιο Λονδίνο.

Σε ένα βίντεο που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα ο διάδοχος του θρόνου προσφέρει στους «πελάτες» του «Earthsot Burgers», που πήραν το όνομά τους προς τιμή των νικητών του βραβείου Earhshot Prize, το οποίο απονέμεται σε άτομα που αναπτύσσουν λύσεις σε σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα.

«Έφτασε!» ακούγεται να λέει ο πρίγκιπας, σερβίροντας τα μπέργκερ στους έκπληκτους περαστικούς. «Καλημέρα σε όλους, καλομαγειρεμένα, έτοιμα να τα πάρετε μαζί σας», πρόσθεσε.

Ο στόχος του Ουίλιαμ, ο οποίος συνεργάστηκε με τους ιδρυτές του καναλιού Sorted Food στο YouTube, ήταν να αναδείξει το προφίλ και το έργο των τριών προηγούμενων νικητών του βραβείου. Εξήγησε ότι το κουτί όπου τοποθετείται το μπέργκερ κατασκευάζεται από την εταιρεία Notpla και δεν περιέχει καθόλου πλαστικό αλλά μια επίστρωση από φύκια. Τα συστατικά καλλιεργούνται σε ένα θερμοκήπιο στην Ινδία από την εταιρεία Kheyti και τα μπιφτέκια μαγειρεύτηκαν σε έναν φούρνο που αποκαλείται Mukuru Clean Stove και επινοήθηκε «από μια κυρία στην Κένυα η οποία βρήκε μια ιδέα για να μειωθεί η ρύπανση της ατμόσφαιρας».

«Δεν μπορώ να εγγυηθώ τη γεύση, την ποιότητα αλλά… το αποδέχομαι» πρόσθεσε.

Royal Delivery: Prince William Stuns UNSUSPECTING Diners With 'Earthshot Burgers' pic.twitter.com/FdMzIfOGFu — The Royal Family Channel (@RoyalFamilyITNP) July 30, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στη Γουατεμάλα

Φυσικό αέριο - Πούτιν: Συζητάμε για τη δημιουργία κόμβου στην Τουρκία

Ηράκλειο: Νεκρός σε γκρεμό εντοπίστηκε ηλικιωμένος αγνοούμενος (εικόνες)