Φάρσαλα: Πυροβόλησε με καραμπίνα, αυτοκίνητο που πάρκαρε έξω από το σπίτι του

Οι αστυνομικοί που τον συνέλαβαν, βρήκαν μέσα στο σπίτι του ένα μικρό οπλοστάσιο…

Ένας 52χρονος άνδρας συνελήφθη από Αστυνομικούς του Α.Τ. Φαρσάλων καθώς πυροβόλησε με καραμπίνα, ένα σταθμευμένο ΙΧΕ όχημα που βρισκόταν σε χωριό των Φαρσάλων, έξω από το σπίτι του.

Συγκεκριμένα, ο 52χρονος για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία πυροβόλησε και προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένο όχημα, τόσο στο πίσω παρμπρίζ όσο και στο πορτμπαγκάζ του οχήματος.

Μετά το συμβάν και κατόπιν έρευνας των Αστυνομικών στην οικία του δράστη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όπλα, σφαίρες, φυσίγγια και μαχαίρια καθώς δεν δικαιολογούνταν η νόμιμη κατοχή τους.

Ο συλληφθέντας κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και φθορές σε ξένη ιδιοκτησία.

