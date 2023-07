Κοινωνία

Άλιμος – Παραλιακή: Αυτοκίνητο έπιασε φωτιά εν κινήσει (εικόνες)

Ουρές χιλιομέτρων στην παραλιακή καθώς το αυτοκίνητο έχει τυλιχτεί στις φλόγες στη μέση του δρόμου.

Φωτιά έπιασε το πρωί της Δευτέρας, αυτοκίνητο που κινούνταν επί της Παραλιακής στο ύψος του Αλίμου.

Το ατύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα, στο ύψος της λεωφόρου Καλαμακίου.

Η φωτιά προκλήθηκε από μηχανική βλάβη και ο οδηγός του αυτοκινήτου είναι καλά στην υγεία του.

Αυτή την ώρα, είναι κλειστή η μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας. Το αυτοκίνητο παραμένει στο σημείο, με τα οχήματα να έχουν σχηματίσει ουρά χιλιομέτρων.

