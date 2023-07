Οικονομία

Πληθωρισμός – Λαγκάρντ: Πλησιάζουμε στον στόχο του 2%

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε η επικεφαλής της ΕΚΤ για τα σενάρια περί παύσης της ανόδου των επιτοκίων από τον Σεπτέμβριο.

-

«Πλησιάζουμε στον στόχο» ο πληθωρισμός να επανέλθει στο επίπεδο περί το 2%, αφού «καλύψαμε πολύ έδαφος και προχωρήσαμε πολύ στη μάχη εναντίον του πληθωρισμού», τόνισε σε συνέντευξή της που δημοσιεύθηκε χθες Κυριακή στην εφημερίδα Figaro η Κριστίν Λαγκάρντ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

«Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία, η νομισματική πολιτική άρχισε να φέρνει αποτελέσματα ως προς τη μείωση του πληθωρισμού. Βλέπουμε τα μεγέθη των πιστώσεων, τόσο τα επιτόκια -οι συμπολίτες μας το γνωρίζουν- όσο και την υποχώρηση των χορηγήσεων, όπως και της ζήτησης πιστώσεων από επιχειρήσεις. Αρχίζουμε να τα βλέπουμε επίσης στη πραγματική οικονομία, στα ακίνητα και όσον αφορά τις επενδύσεις», ανέφερε η κυρία Λαγκάρντ.

Όσον αφορά τα σενάρια περί παύσης της ανόδου των επιτοκίων από τον Σεπτέμβριο, η επικεφαλής του κεντρικού πιστωτικού θεσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτίμησε να παραμείνει αόριστη, λέγοντας πως «μπορεί να υπάρξει νέα αύξηση των κατευθυντήριων επιτοκίων, ή ίσως παύση».

Η παύση, «όποια κι αν είναι η ημερομηνία» που θα αποφασιστεί, «τον Σεπτέμβριο ή αργότερα, δεν θα έχει κατ’ ανάγκη οριστικό χαρακτήρα», προειδοποίησε πάντως η Γαλλίδα, θυμίζοντας πως για αυτό πρέπει «ο πληθωρισμός να επανέλθει με διάρκεια στον στόχο» του 2%.

Η αύξηση των τιμών επιβραδύνθηκε τους τελευταίους μήνες, καθώς η ΕΚΤ πολλαπλασίασε τις αυξήσεις των επιτοκίων για να φρενάρει τον πληθωρισμό, αλλά παρέμεινε στο 5,5% σε ετήσια βάση στην ευρωζώνη.

Ειδήσεις σήμερα:

Άλιμος – Παραλιακή: Αυτοκίνητο έπιασε φωτιά εν κινήσει (εικόνες)

Η Cardi B πέταξε το μικρόφωνό της σε γυναίκα που της έριξε αναψυκτικό (βίντεο)

Φάρσαλα: Πυροβόλησε με καραμπίνα, αυτοκίνητο που πάρκαρε έξω από το σπίτι του