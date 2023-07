Οικονομία

Πληθωρισμός – Eurostat: Ανοδικά κινήθηκε τον Ιούλιο στην Ελλάδα

Σταθερά σε διψήφιο ποσοστό κινείται ο πληθωρισμός τροφίμων στη χώρα μας. Πως κινήθηκε στην Ευρωζώνη.

Στο 3,4% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο σε ετήσια βάση, από 2,8% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τον εναρμονισμένο δείκτη της Eurostat. Ταυτόχρονα, στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός μειώθηκε στο 5,3% από 5,5% έναν μήνα πριν.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού της Ευρωζώνης, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός έχουν το υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Ιούλιο (10,8%, έναντι 11,6% τον Ιούνιο), ακολουθούμενος από τις υπηρεσίες (5,6%, έναντι 5,4% τον Ιούνιο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (5,0%, σε σύγκριση με 5,5% τον Ιούνιο) και η ενέργεια (-6,1%, σε σύγκριση με -5,6% τον Ιούνιο).

Οι τιμές των τροφίμων συνεχίζουν να καταγράφουν αυξήσεις στην Ελλάδα, καθώς τον Ιούλιο η χώρα μας ξεπέρασε τον πληθωρισμό τροφίμων της Ευρωζώνης.

Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα αυξήθηκε στο 10,9% από 10,7% τον Ιούνιο, ενώ στην Ευρωζώνη μειώθηκε στο 10,8% από 11,6%.

Οι τιμές της ενέργειας στην Ελλάδα τον Ιούλιο ήταν στο -20,4%, από -22% τον Ιούνιο και στην Ευρωζώνη -6,1% από -5,6%.

Στις τιμές υπηρεσιών η Ελλάδα είχε αύξηση 4,2% από 3,8% τον Ιούνιο και η Ευρωζώνη 5,6% από 5,4%.

Στα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα, η Ελλάδα είχε αύξηση 6,6% από 6,4%.

Ο δομικός πληθωρισμός (εκτός ενέργειας, τροφίμων, αλκοόλ και καπνού), τον Ιούλιο στην Ελλάδα ήταν 5,4% από 4,8% έναν μήνα πριν, ενώ στην Ευρωζώνη παρέμεινε σταθερός στο 5,5%.

