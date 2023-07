Life

Μπέσσυ Αργυράκη: Έπεσε από τη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας - Η πρώτη φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο (βίντεο)

Τι αναφέρει σε ανάρτηση η κόρη της για την κατάσταση της υγείας της.

Ατύχημα είχε η Μπέσσυ Αργυράκη το βράδυ της Κυριακής 30 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια συναυλίας της στην παραλία Αγίας Τριάδας, του δήμου Θερμαϊκού, στη Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της «Γιορτής του Τρύγου», την ώρα που η αγαπημένη τραγουδίστρια βρισκόταν στη σκηνή και ερμήνευε γνωστές επιτυχίες της, σκόνταψε στο ηχείο, με αποτέλεσμα να πέσει από την εξέδρα που είχε στηθεί και να βρεθεί στο κενό.

Η τραγουδίστρια μεταφέρθηκε άμεσα από τους διοργανωτές σε κλινική, όπου και της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και είναι καλά στην υγεία της.

Τη συναυλία που είχε τίτλο «Κορμί κι Αλάτι» διοργάνωσε ο Σύλλογος Προσφύγων Ανατολικής Θράκης Αγίας Τριάδας υπό την αιγίδα της ΔΗΠΠΑΚΥΘ του δήμου Θερμαϊκού.

Η πρώτη φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας της

Το μεσημέρι της Δευτέρας η κόρη της Μπέσσυς Αργυράκη, Εβελίνα Νικόλιζα θέλησε να καθησυχάσει τους fans της τραγουδίστριας που ρωτούν για την υγεία της.

«Όλα καλά και ευχαριστούμε πολύ πολύ για τα μηνύματά σας» έγραψε η Εβελίνα Νικόλιζα, δημοσιεύοντας παράλληλα μια φωτογραφία της μητέρας της, η οποία κάνει το σήμα της νίκης από το κρεβάτι του νοσοκομείου.

πηγή βίντεο: thes.gr

