Κηφισιά: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο

Πώς ξέσπασε η φωτιά σε οικοπεδικό χώρο στην Κηφισιά

Κατεσβέσθη η φωτιά που ξέσπασε σε ξερά χόρτα και απορρίμματα σε οικοπεδικό χώρο στην οδό Κοκκιναρά στη Κηφισιά, στο σημείο που βρίσκεται το εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο Grand Chalet.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η πυρκαγιά είναι μικρής έκτασης και μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες

Στο σημείο έσπευσαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα και εθελοντές.

