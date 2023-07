Κόσμος

Ουκρανία: Νεκρό παιδί σε επίθεση στη γενέτειρα του Ζελένσκι

Η επίθεση έρχεται μία μέρα μετά την επίθεση με drones που σημειώθηκε στη Μόσχα

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους ένα παιδί 10 χρονών, από ρωσικό πυραυλικό πλήγμα που εξαπολύθηκε σήμερα το πρωί εναντίον κτηρίου κατοικιών στην γενέτειρα του Ουκρανού πορέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την πόλη Κριβί Ριχ στην κεντρική Ουκρανία.

Παράλληλα άλλοι 43 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών.

«Δυστυχώς, τραγικά νέα. Τέσσερις άνθρωποι έχουν ήδη πεθάνει στο Κριβί Ριχ . Ανάμεσά τους και ένα 10χρονο παιδί. Μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι κάτω από τα ερείπια. Επίσης, συνεργεία έκτακτης ανάγκης έχουν ήδη διασώσει τέσσερα άτομα. Ένα από αυτά είναι ένα παιδί. Η επιχείρηση αναζήτησης βρίσκεται σε εξέλιξη», ανέφερε σε ανάρτησή του ο κυβερνήτης της επαρχίας Ντνιπροπετρόφσκ, ο Σέρχιι Λισάκ.

«Οι Ρώσοι έπληξαν την πόλη με δύο πυραύλους», ο ένας από τους οποίους χτύπησε τους πάνω ορόφους «κτηρίου κατοικιών» και ο δεύτερος πληξε κτήριο που ανήκει σε εκπαιδευτικό ίδρυμα, έγραψε από την πλευρά του στο Telegram ο Ουκρανός υπουργός Εσωτερικών Ιγκόρ Κλιμένκο.

Ο ίδιος σε νεότερη ανακοίνωσή του σήμερα το μεσημέρι διευκρίνισε ότι τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και άλλοι 43 έχουν τραυματιστεί, επίσης τρεις κάτοικοι διασώθηκαν και 30 ακόμη απομακρύνθηκαν από το κτήριο.

Σημειώνεται ότι η επίθεση έρχεται μία μέρα μετά την επίθεση με drones που σημειώθηκε στη Μόσχα, από την οποία τραυματίστηκε ένας άνθρωπος και προκλήθηκαν ζημιές σε κτίρια. Μετά την επίθεση ο Ζελένσκι δήλωσε ότι «σταδιακά ο πόλεμος επιστρέφει στο έδαφος της Ρωσίας, στα συμβολικά κέντρα της και τις στρατιωτικές βάσεις της και αυτή είναι μια αναπόφευκτη διαδικασία, φυσική και απολύτως δικαιολογημένη».

Αναφερόμενος σήμερα στις επιθέσεις με drones στη Μόσχα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε πως η Ρωσία θα λάβει πρόσθετα μέτρα για να αμυνθεί εναντίον των επιδρομών ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών

Παράλληλα, υποστήριξε πως η αντεπίθεση της Ουκρανίας «δεν προχωρεί όπως είχε σχεδιαστεί» και πως οι πόροι που προσέφερε το ΝΑΤΟ στο Κίεβο «σπαταλήθηκαν» στη διάρκεια αυτής της δίμηνης επιχείρησης, από την οποία αποκομίσθηκαν περιορισμένα κέρδη για την Ουκρανία.

