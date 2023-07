Κόσμος

Πακιστάν - Έκρηξη σε πολιτική συγκέντρωση: Το Ισλαμικό Κράτος πίσω από την επίθεση (εικόνες)

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε –μέσω ανακοίνωσης στο Telegram- την ευθύνη για την πολύνεκρη βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας η οποία σημειώθηκε την Κυριακή στην επαρχία Χιμπέρ Παχτούνκουα του βορειοδυτικού Πακιστάν, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης ισλαμιστικού ριζοσπαστικού κόμματος.

Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 54 άνθρωποι, οι μισοί εκ των οποίων ανήλικοι, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό.

Η επίθεση είχε ως στόχο το συντηρητικό, θρησκευτικό κόμμα Τζαμιά Ουλεμά-ε-Ισλάμ (JUI-F).

Περισσότερα από 400 μέλη και οπαδοί του είχαν συγκεντρωθεί κάτω από μια σκηνή στο χωριό Χαρ, κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν. Τα πολιτικά κόμματα στο Πακιστάν προετοιμάζονται ήδη για τις εκλογές που θα διεξαχθούν το φθινόπωρο.

Το Πακιστάν βρίσκεται αντιμέτωπο με μία αναζωπύρωση των επιθέσεων ισλαμιστών ενόπλων από την προηγούμενη χρονιά, όταν κατέρρευσε μία συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ των Πακιστανών Ταλιμπάν (Tehreek-e-Taliban Pakistan -TTP) και του Ισλαμαμπάντ.

Η οργάνωση TTP υποστηρίζει ότι είναι έμμεσα συνδεδεμένη με τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν.

