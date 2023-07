Life

Πέθανε ο Πολ Ρούμπενς

Θλίψη σκόρπισε η είδηση θανάτου του Πολ Ρούμπενς.

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 70 ετών, ο αμερικανός ηθοποιός και συγγραφέας Πολ Ρούμπενς, σκορπίζοντας θλίψη στο ν χώρο του κινηματογράφου.

Ο Πολ Ρούμπενς, έδινε μάχη με τον καρκίνο τα τελευταία χρόνια.

Ο κωμικός ηθοποιός έγινε διάσημος στον ρόλο του Πι-Γουι Χέρμαν – ενός αλλοπρόσαλλου νεαρού με χαρακτηριστικό γέλιο, που φορούσε συνήθως γκρι κοστούμι και κόκκινο παπιγιόν.

«Παρακαλώ, δεχθείτε τη συγγνώμη μου επειδή δεν δημοσιοποίησα όσα αντιμετώπιζα τα τελευταία έξι χρόνια», αναφέρει μήνυμα που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του στο Instagram.

«Προικισμένο και πολυγραφότατο ταλέντο, θα ζει για πάντα στο πάνθεον της κωμωδίας και στις καρδιές μας ως πολύτιμος φίλος και άνθρωπος με αξιοθαύμαστο χαρακτήρα και μεγαλοψυχία», αναφέρεται στην ίδια ανάρτηση.

