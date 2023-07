Κοινωνία

Πάτρα: Θρήνος στην κηδεία της 14χρονης Χριστίνας - Όλοι ντυμένοι στα λευκά για το “τελευταίο αντίο” (εικόνες)

Οι γονείς της πήραν τη γενναία απόφαση να δωρίσουν τα όργανα της μικρής τους Χριστίνας δίνοντας ζωή σε ανθρώπους που το χρειάζονται

Ράγισαν καρδιές το απόγευμα της Δευτέρας, στον Ιερό Ναό Αγγέλων στο Α΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών, όπου συγγενείς και φίλοι, όλοι ντυμένοι στα λευκά, είπαν το τελευταίο αντίο, στην 14χρονη Χριστίνα που χάρισε ζωή με το θάνατό της.

Η 14χρονη Χριστίνα έδινε μάχη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, για να κρατηθεί στη ζωή από τα ξημερώματα της 9ης Ιουλίου, οπότε και έπεσε θύμα τροχαίου, στην περιοχή του Ρίου, όταν το μηχανάκι που οδηγούσε 16χρονος φίλος της, ο οποίος τραυματίστηκε, συγκρούστηκε με ΙΧ.

Οι γονείς της πήραν τη γενναία απόφαση να δωρίσουν τα όργανα της μικρής τους Χριστίνας δίνοντας ζωή σε ανθρώπους που το χρειάζονται.

Από χθες τα ξημερώματα στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ρίου ξεκίνησε η διαδικασία της λήψης και μεταφοράς των οργάνων της άτυχης κοπέλας από μεταμοσχευτικές ομάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και συγκεκριμένα από την Αθήνα, την Αυστρία και την Ιταλία.

