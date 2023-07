Πολιτισμός

UNESCO για Βενετία: Να ενταχθεί στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς που κινδυνεύουν

Η πρόταση θα τεθεί προς ψήφιση τον Σεπτέμβριο από τα κράτη μέλη της UNESCO.

Η UNESCO προτείνει να συμπεριληφθεί η Βενετία στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς που διατρέχουν κίνδυνο, κάνοντας λόγο για «ανεπαρκή» μέτρα για την καταπολέμηση της υποβάθμισης της τοποθεσίας, ιδίως λόγω του μαζικού τουρισμού και της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με απόφαση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

«Η περαιτέρω ανάπτυξη (της Βενετίας), οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και του μαζικού τουρισμού απειλούν να προκαλέσουν μη αναστρέψιμες αλλαγές στην εξαιρετική παγκόσμια αξία της τοποθεσίας», σημειώνει το Κέντρο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η πρόταση θα τεθεί προς ψήφιση τον Σεπτέμβριο από τα κράτη μέλη της UNESCO.

Τα «ψηλά κτήρια» που «πιθανόν να έχουν σημαντικό αρνητικό οπτικό αντίκτυπο» θα πρέπει να χτίζονται μακριά από το κέντρο της πόλης, ενώ η «άνοδος της στάθμης της θάλασσας» και άλλα «ακραία καιρικά φαινόμενα» που συνδέονται με την υπερθέρμανση του πλανήτη, «απειλούν» την «ακεραιότητα» της τοποθεσίας, συνεχίζει η UNESCO στη γνωμοδότηση που αναρτήθηκε σήμερα στο διαδίκτυο.

Η επίλυση αυτών των «παλιών αλλά επειγόντων» προβλημάτων «εμποδίζεται από την απουσία ενός παγκόσμιου κοινού στρατηγικού οράματος» και τη «χαμηλή αποτελεσματικότητα και συντονισμό» των ιταλικών τοπικών και εθνικών αρχών, συνεχίζει το Κέντρο Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

Η Βενετία βρίσκεται αντιμέτωπη με «έναν αποδεδειγμένο κίνδυνο» και ελπίζει πως η ένταξή της στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς που διατρέχουν κίνδυνο «θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη κινητοποίηση τοπικών, εθνικών και διεθνών παραγόντων». Αυτή η γνωμοδότηση του Κέντρου Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που θεωρεί ότι τα μέτρα που έλαβε η Ιταλία είναι «ανεπαρκή», είναι προς το παρόν ενδεικτική.

Για να συμπεριληφθεί η Βενετία στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς που διατρέχουν κίνδυνο, θα απαιτηθεί η έγκριση των κρατών μελών που είναι παρόντα σε συνεδρίαση της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς που θα πραγματοποιηθεί από τις 10 έως τις 25 Σεπτεμβρίου στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Η Βενετία, πόλη της Ιταλίας χτισμένη πάνω σε μια ομάδα 118 μικρών νησιών που χωρίζονται από κανάλια και ενώνονται μεταξύ τους με γέφυρες, ιδρύθηκε τον 5ο αιώνα και αναδείχθηκε σε μεγάλη θαλάσσια δύναμη τον 10ο αιώνα, σύμφωνα με την UNESCO. Η Βενετία εντάχθηκε στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 1987.

«Η Βενετία στο σύνολό της είναι ένα εξαιρετικό αρχιτεκτονικό αριστούργημα γιατί ακόμη και το πιο μικρό μνημείο περιέχει έργα ορισμένων από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες στον κόσμο, όπως ο Τζορτζόνε, ο Τιτσιάνο, ο Τιντορέττο, ο Βερονέζε και άλλοι», εξηγεί ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών.

Η Βενετία είναι μια από τις πόλεις με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στον κόσμο. Τις περιόδους αιχμής, 100.000 τουρίστες διανυκτερεύουν εκεί, εκτός από δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες που την επισκέπτονται καθημερινά. Αυτό ενώ περίπου 50.000 άνθρωποι κατοικούν στο κέντρο της πόλης, το οποίο σταδιακά ερημώνεται.

