Αλκοόλ: Η τακτική κατανάλωση μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση

Τι αναφέρει για τη συσχέτιση αλκοόλ και αρτηριακής πίεσης, έρευνα. Τι δείχνουν τα στοιχεία.

Σαφή συσχέτιση μεταξύ του αριθμού των αλκοολούχων ποτών που ένας ενήλικας καταναλώνει καθημερινά και της αύξησης της αρτηριακής πίεσης ακόμα και εάν ο ενήλικας δεν έχει υπέρταση διαπιστώνει μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας «Hypertension».

Στην έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης μπορεί να ανεβαίνουν απότομα με την πάροδο των ετών όσο αυξάνεται ο αριθμός των ημερήσιων αλκοολούχων ποτών. Ακόμη και τα άτομα που έπιναν ένα αλκοολούχο ποτό την ημέρα παρουσίασαν σύνδεση με υψηλότερη αρτηριακή πίεση σε σύγκριση με όσους δεν πίνουν και το εύρημα αυτό ενισχύει τη συμβουλή της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας να περιορίσουμε την κατανάλωση αλκοόλ και να μην αρχίσουμε να πίνουμε αλκοόλ, εάν δεν πίνουμε.

Πρόκειται για ανάλυση δεδομένων από επτά μελέτες που αφορούσαν περισσότερους από 19.000 ενήλικες ηλικίας 20-70 ετών στις ΗΠΑ, την Κορέα και την Ιαπωνία. Οι ερευνητές εξέτασαν δεδομένα υγείας για όλους τους συμμετέχοντες στις μελέτες για περισσότερα από πέντε χρόνια. Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν είχε υψηλή αρτηριακή πίεση όταν εγγράφηκε στις μελέτες και δεν είχε διαγνωστεί προηγουμένως με άλλες καρδιαγγειακές παθήσεις, διαβήτη, ηπατική νόσο, αλκοολισμό ή υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Όπως διαπίστωσαν, η συστολική (μεγάλη) αρτηριακή πίεση αυξήθηκε κατά 1,25 χιλιοστά υδραργύρου (mm Hg) σε άτομα που κατανάλωναν κατά μέσο όρο 12 γραμμάρια αλκοόλ την ημέρα και κατά 4,9 mm Hg σε άτομα που κατανάλωναν κατά μέσο όρο 48 γραμμάρια αλκοόλ την ημέρα.

Η διαστολική (μικρή) αρτηριακή πίεση αυξήθηκε κατά 1,14 mm Hg σε άτομα που κατανάλωναν κατά μέσο όρο 12 γραμμάρια αλκοόλ την ημέρα και κατά 3,1 mm Hg σε άτομα που κατανάλωναν κατά μέσο όρο 48 γραμμάρια αλκοόλ την ημέρα, αν και αυτές οι συσχετίσεις παρατηρήθηκαν στους άνδρες, αλλά όχι στις γυναίκες. Σημειώνεται, πάντως, ότι η διαστολική πίεση δεν είναι τόσο ισχυρός προγνωστικός παράγοντας του κινδύνου καρδιακής νόσου σε σύγκριση με τη συστολική.

«Δεν βρήκαμε ευεργετικές επιδράσεις στους ενήλικες που έπιναν χαμηλό ποσοστό αλκοόλ σε σύγκριση με εκείνους που δεν έπιναν αλκοόλ», δηλώνει ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Μάρκο Βιντσέτι, καθηγητής Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Μοντένα και του Πανεπιστημίου Ρέτζιο Εμίλια στην Ιταλία και αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Επιδημιολογίας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου της Βοστόνης.

Ο ίδιος προσθέτει ότι «μας εξέπληξε το γεγονός ότι η κατανάλωση ενός ήδη χαμηλού επιπέδου αλκοόλ συνδέεται επίσης με υψηλότερες μεταβολές της αρτηριακής πίεσης με την πάροδο του χρόνου σε σύγκριση με τη μη κατανάλωση, αν και πολύ λιγότερο από την αύξηση της αρτηριακής πίεσης που παρατηρείται σε όσους καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ».

Σύμφωνα με τις συστάσεις της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας, οκτώ είναι οι βασικές αρχές για βέλτιστη καρδιαγγειακή υγεία: να τρώμε υγιεινά τρόφιμα, να είμαστε σωματικά δραστήριοι, να μην καπνίζουμε, να κοιμόμαστε αρκετά, να διατηρούμε υγιές βάρος και να ελέγχουμε τα επίπεδα χοληστερόλης, σακχάρου και αρτηριακής πίεσης.

