Ρωσία: Drones από την Ουκρανία επιτέθηκαν στη Μόσχα (εικόνες)

Σύμφωνα με το δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας η επίθεση αντιμετωπίστηκε επιτυχώς από συστοιχίες της αντιαεροπορικής άμυνας.

Τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος-καμικάζι έπληξε πολυώροφο κτίριο γραφείων στη Μόσχα, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ρωσίας, ο Σεργκέι Σαμπιάνιν, προσθέτοντας πως αρκετά ακόμη ουκρανικά UAVs καταρρίφθηκαν από συστοιχίες της αντιαεροπορικής άμυνας.

«Drones καταρρίφθηκαν από συστήματα της αντιαεροπορικής άμυνας ενώ κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Το ένα έπληξε το ίδιο πολυώροφο κτίριο του Σίτι [σ.σ. της Μόσχας] με την τελευταία φορά», ανέφερε ο κ. Σαμπιάνιν μέσω Telegram.

Τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, παράθυρα δυο κτιρίων της συνοικίας «Μασκβά Σίτι», όπου εδρεύουν κυρίως επιχειρήσεις, καταστράφηκαν από επιθέσεις ουκρανικών τηλεκατευθυνόμενων μη επανδρωμένων αεροσκαφών-καμικάζι, είχε γνωστοποιήσει ο αιρετός.

«Η πρόσοψη υπέστη ζημιές στον 21ο όροφο», ανέφερε σήμερα ο δήμαρχος, διευκρινίζοντας πως δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

