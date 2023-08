Υγεία - Περιβάλλον

Ρόδος – καταγγελία κατά γιατρού: «Ανάγκασε ανήλικο σε αχρείαστη ορχεκτομή»

Ποιες παραλείψεις και λάθη οδήγησαν, σύμφωνα με τους γονείς, το παιδί στη διά βίου υπογονιμότητα

Για καταναγκασμό ανηλίκου σε ορχεκτομή η οποία θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί κατηγορείται ένας παιδίατρος της Ρόδου, αντιμετωπίζοντας πλέον έννομες επιπτώσεις του φερόμενου ιατρικού του σφάλματος. Μετά από καταγγελία των γονέων και λήψη καταθέσεων, ασκήθηκε εις βάρος του ποινική δίωξη για βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια προσώπου νομικά ιδιαιτέρως υποχρέου και παραπέμφθηκε σε δίκη η οποία προσδιορίστηκε για το έτος 2024.

Το 16χρονο αγόρι φέρεται σύμφωνα με την καταγγελία να επισκέφτηκε τον παιδίατρο το 2022 με πόνο στη βουβωνική χώρα (δεξιό όρχι) και εκείνος να τον εξέτασε μέσω ψηλάφησης και υπερηχογραφήματος. Σύμφωνα πάντα με όσα ισχυρίζονται οι γονείς, ο γιατρός έσφαλε στην ανάγνωση της απεικόνισης του υπερηχογραφήματος με αποτέλεσμα να διαγνώσει βουβωνοκήλη και να συστήσει στο παιδί, μόνο απώλεια βάρους και βελτίωση διατροφής για την αντιμετώπισή της.

Όπως σημειώνουν στην καταγγελία τους όμως, ο νεαρός στην πραγματικότητα και εν αγνοία τους έπασχε από συστροφή αριστερού όρχεως, η οποία μάλιστα έχρηζε άμεσης χειρουργικής εξέτασης, και εν συνεχεία αν κρινόταν απαραίτητο, χειρουργικής αντιμετώπισης. Έτσι ο πόνος επέμεινε και επιδεινώθηκε, ο 16χρονος επισκέφτηκε ουρολόγο στο Νοσοκομείο Ρόδου και από εκείνον πληροφορήθηκε ότι ο όρχις του ήταν διογκωμένος αιμορραγικός με καθολική μακροσκοπική νέκρωση και τρεις φορές περιελιγμένος γύρω από το αγγειακό του μίσχο. Του αναφέθηκε μάλιστα, αφενός ότι μόνες του λύσεις ήταν πλέον η δεξιά ορχεκτομή και η καθήλωση αριστερού όρχεως, οι οποίες συνεπάγονται διά βίου υπογονιμότητα, κι αφετέρου ότι μόνος τρόπος να είχε αποφευχθεί το αδιέξοδο, θα ήταν να είχε διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί φαρμακευτικά, νωρίτερα, η συστροφή του.

Την αξιολόγηση της ευστάθειας των καταγγελιών αναμένεται να πραγματοποιήσει το αρμόδιο δικαστήριο.

