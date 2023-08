Πολιτισμός

Πανσέληνοι Αυγούστου: Δωρεάν πολιτιστικές εκδηλώσεις σε μνημεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά η "ρομαντζάδα" συνοδεία μουσικής και άλλων παραστατικών τεχνών, σε όλα τα μνημεία της χώρας

-

Με ελεύθερη είσοδο τη νύχτα της αυγουστιάτικης πανσελήνου που φέτος θα ανατείλει δύο φορές -την πρώτη νύχτα του Αυγούστου (1/8) αλλά και την τελευταία (31/8)-, το υπουργείο Πολιτισμού και η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς διοργανώνουν και φέτος, όπως κάθε χρόνο, εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, μνημεία και μουσεία, σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν τις δύο νύχτες της πανσελήνου, Τρίτη 1η και Πέμπτη 31 Αυγούστου, αλλά και στις 30 Αυγούστου, σε 50 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε όλη τη χώρα. Περιλαμβάνουν μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εικαστικές εκθέσεις, βραδιές αστροπαρατήρησης, βραδιές όπερας κ.ά. Άλλοι 50 αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και μουσεία θα υποδεχθούν το κοινό με ελεύθερη είσοδο (20:00-24:00).

Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να διαβάσει αυτό το πρόγραμα εκδηλώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο και θα ανανεώνεται συνεχώς.





Ειδήσεις σήμερα:

Αίγυπτος: Κρατούμενοι άρπαξαν όπλα και σκότωσαν αστυνομικούς

Θεσσαλονίκη: Τουριστικό λεωφορείο γεμάτο επιβάτες έπιασε φωτιά εν κινήσει

Ενδοοικογενειακή βία – Βόλος: Την χτύπησε στο κεφάλι με μεταλλικό βραστήρα