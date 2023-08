Οικονομία

Ανεργία: Νέα μείωση τον Ιούνιο

Σε ποιο ποσοστό διασώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα μας. Ποιοτικά στοιχεία, ανάλογα με την ηλικία και το φύλο των ανέργων.

Στο 11,1% ανήλθε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Ιούνιο εφέτος, έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω 12,3% τον Ιούνιο 2022 και του αναθεωρημένου προς τα άνω 11,3% τον Μάιο 2023. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 523.409 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 60.078 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο 2022 (10,3%) και κατά 6.234 άτομα σε σχέση με τον Μάιο 2023 (1,2%).

Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 14% από 16,7% τον Ιούνιο 2022 και στους άνδρες σε 8,7% από 8,9%.

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15- 24 ετών το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε σε 23,6% από 31,6% έναν χρόνο πριν και στις ηλικίες 25- 74 ετών σε 10,5% από 11,3%.

Σύμφωνα, επίσης, με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.189.862 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 46.574 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο 2022 (1,1%) και κατά 32.310 άτομα σε σχέση με τον Μάιο 2023 (0,8%).

Ενώ, τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 3.088.274 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 15.775 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο 2022 (0,5%) και κατά 28.410 άτομα σε σχέση με τον Μάιο 2023 (0,9%).

