Κρήτη: Αυτοτραυματίστηκε και... σκαρφίστηκε ληστεία

Τι πρόδωσε το νεαρό Κρητικό και ποιες επιπλέον κατηγορίες θα αντιμετωπίσει εξαιτίας της απόφασής του να καταθέσει ψευδώς

Πριν καλά-καλά στεγνώσει το μελάνι της καταγγελίας του 25χρονου για την "ένοπλη ληστεία" η οποία “είχε οδηγήσει στον τραυματισμό του από πυροβολισμό”, οι αστυνομικοί του Τμήματος Χερσονήσου κατάφεραν, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, να βρουν την άκρη του νήματος και να αποκαλυφθεί το τι πραγματικά συνέβη το βράδυ της Δευτέρας.

Η καταγγελία του νεαρού αντιμετωπίστηκε με επιφυλακτικότητα από τους αστυνομικούς. Η εξιστόρηση την οποία επικαλείτο, πως δηλαδή πήγε βόλτα στην περιοχή της πρώην Βάσης Γουρνών και έπεσε "θύμα" ενός Ρομά, που τον πυροβόλησε στο χέρι θέλοντας να τον ληστέψει, κάπου φαινόταν "αδύναμη" στους αστυνομικούς. Η κατοπινή τους έρευνα, γρήγορα απέδειξε ότι είχαν δίκιο.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, οι αστυνομικοί ερευνώντας την υπόθεση, εκτίμησαν ότι ο τραυματισμός αυτός έγινε κοντά στο σπίτι του 25χρονου και σε νομότυπη έρευνα στο σπίτι του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, εντοπίστηκαν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, αίματα αλλά και ένα όπλο παρανόμως κατεχόμενο.

Υπό το βάρος των στοιχείων που προέκυψαν, ο 25χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι όλα εντέλει έγιναν στην κατοικία του, όταν την ώρα που... περιεργαζόταν το όπλο, εκείνο εκπυρσοκτρότησε τραυματίζοντας τον στην παλάμη του αριστερού χεριού.

Πλέον σε βάρος του νεαρού αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία για ψευδή κατάθεση, και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

