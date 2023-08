Πολιτική

Περιφέρεια Αττικής: Συνάντηση Μητσοτάκη - Χαρδαλιά (εικόνες)

Ο Νίκος Χαρδαλιάς έλαβε και με τη "βούλα" το "γαλάζιο χρίσμα" μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με τον υποψήφιο περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, ο οποίος του ανέπτυξε τις βασικές προτεραιότητες της υποψηφιότητάς του.

Όπως είναι γνωστό, χθες, ο Νίκος Χαρδαλιάς ανακοινώθηκε ως υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Υπενθυμίζεται ότι την παραίτησή του από την "κούρσα για την περιφέρεια Αττικής απέσυρε ο Γιώργος Πατούλης.

Στη διάρκεια της συνάντησής τους, που κράτησε περισσότερο από δύο ώρε ο κ. Χαρδαλιάς ανέπτυξε στον πρωθυπουργό τις βασικές προτεραιότητες της υποψηφιότητάς του.

Σημειώνεται πως ο κ. Χαρδαλιάς έχει εξασφαλίσει τη στήρξη της Νέας Δημοκρατίας ενόψει των επικείμενων Περιφερειακών Εκλογών, κάτι που έγινε νωρίτερα σήμερα, σε επίσημη μορφή, για τις υποψηφιότητες του Κώστα Μπακογιάννη για τον Δήμο Αθηναίων, του Κωνσταντίνου Ζέρβα για τον Δήμο Θεσσαλονίκης και του Γιάννη Μώραλη για τον Δήμο Πειραιά.

Με τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Αττικής @nhardalias συζητήσαμε για τις προτεραιότητες και το όραμά του για την Αττική. Θέλω να του ευχηθώ καλή δύναμη και να γνωρίζει ότι θα είμαστε δίπλα του. Ο Νίκος είναι μαχητής της παράταξης και είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρει! pic.twitter.com/pqckKwWVCj — Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) August 1, 2023

