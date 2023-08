Κοινωνία

Φωτιά στον Ασπρόπυργο - Σηκώθηκαν και εναέρια

Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

-

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία όταν μία νέα πυρκαγιά ξέσπασε στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Πιο συγκεκριμένα, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχη Ρουπάκι στον Ασπρόπυργο.



Στο σημείο επιχειρούν 19 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ένα πεζοπόρο τμήμα καθώς και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ρουπάκι Ασπροπύργου Αττικής. Επιχειρούν 19 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 7 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 1, 2023

