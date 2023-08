Life

Mητσοτάκης: Oι τρυφερές ευχές στον γιο του για τα γενέθλιά του

Τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και η σύζυγός του Μαρέβα, ευχήθηκαν δημόσια στον γιο τους Κωνσταντίνο.

Μία ιδιαίτερη ημέρα είναι η σημερινή για την Κυριάκο Μητσοτάκη και την οικογένειά του καθώς είναι τα γενέθλια του γιου του Κωνσταντίνου.

Ο πρωθυπουργός, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία φωτογραφία με τον γιο του με αφορμή τα 25α γενέθλιά του και έχραψε στην λεζ'αντα:«25 χρόνια γεμάτα χαρά και συνεχίζουμε! Χρόνια Πολλά Κωνσταντίνε μου!».





Νωρίτερα του ειχε ευχηθεί δημόσια και η μητέρα του Μαρέβα, αναρτώντας μια φωτιγραφία από τα παιδικά του χρόνια και έγραψε: «χρόνια πολλά».

