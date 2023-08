Κόσμος

Συρία - ΙSIS: Νεκροί από επίθεση σε βυτιοφόρα που μετέφεραν καύσιμα (βίντεο)

Η επίθεση σημειώθηκε σε μια ζώνη της ερήμου που ελέγχεται από τη συριακή κυβέρνηση, στην επαρχία Χάμα.

Επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και πέντε Σύροι στρατιώτες, σκοτώθηκαν σήμερα σε επίθεση του Ισλαμικού Κράτους εναντίον βυτιοφόρων που μετέφεραν καύσιμα, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το Παρατηρητήριο ανέφερε ότι μέλη του ΙΚ επιτέθηκαν σε μια αυτοκινητοπομπή πολλών βυτιοφόρων, την οποία συνόδευαν στρατιώτες. Σκοτώθηκαν δύο οδηγοί και πέντε στρατιώτες ενώ άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν οι τζιχαντιστές άνοιξαν πυρ με αντιαρματικές ρουκέτες και άλλον βαρύ οπλισμό.

ISIS blows up Syrian army convoy in Syria, killing 5, wounding 5 pic.twitter.com/p2AkVE7KnT — Spriter Team (@SpriterTeam) August 1, 2023

Από τα τέλη του 2022 το ΙΚ εντείνει τις φονικές επιθέσεις του στη Συρία, από την οποία είχε εκδιωχθεί το 2019. Στα τέλη της περασμένης εβδομάδας τζιχαντιστές επιτέθηκαν στο μαυσωλείο της Σαγιέντα Ζεϊνάμπ, στα νότια της Δαμασκού, έναν ιερό που αποτελεί τόπο προσκυνήματος για τους σιίτες μουσουλμάνους.

Από το 2011 οι συγκρούσεις στη Συρία στοίχισαν τη ζωή σε μισό εκατομμύριο ανθρώπους, ενώ εκατομμύρια άλλοι εκτοπίστηκαν και μεγάλο μέρος των υποδομών καταστράφηκε.

