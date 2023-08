Παράξενα

Απάτη - Εύβοια: Έτρωγε και κοιμόταν τζάμπα προσποιούμενος τον... γιατρό

Φέρεται να παρίστανε το γιατρό σε επαγγελματίες της περιοχής για να κάνει διακοπές τζάμπα

Μια ιστορία απάτης με πρωταγωνιστή έναν 65χρονο έφερε στο φως έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Κύμης, ύστερα από καταγγελίες επαγγελματιών της περιοχής. Ο 65χρονος για το διάστημα από 14 Ιουνίου μέχρι και 31 Ιουλίου 2023 που συνελήφθη από τους αστυνομικούς με την κατηγορία της απάτης κατ’ εξακολούθηση, φέρεται να παρίστανε το γιατρό σε επαγγελματίες της περιοχής για να κάνει διακοπές τζάμπα.

Οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν μετά από καταγγελία επαγγελματία της περιοχής ότι άνδρας έφυγε από την επιχείρησή του χωρίς να πληρώσει. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 65χρονος παρίστανε το γιατρό και όταν έφτανε η ώρα να πληρώσει ισχυριζόταν ότι έχει ξεχάσει το πορτοφόλι του και ότι η τραπεζική του κάρτα δε δούλευε εξαιτίας τεχνικού προβλήματος.

Με αυτόν τον τρόπο «φέσωσε» ένα ξενοδοχείο και τέσσερα εστιατόρια, μέχρι να αποκαλυφθεί η παράνομη δράση του.

Η αστυνομική έρευνα έδειξε επίσης, ότι ο συλληφθείς έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις διωκτικές Αρχές, για ανάλογες περιπτώσεις απάτης.

Την προανάκριση ενήργησε με μεθοδικότητα το Αστυνομικό Τμήμα Κύμης, ενώ ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας.

Πηγή: lamiareport.gr

