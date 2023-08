Κοινωνία

Εκρήξεις στην Αγχίαλο - Πτώση Canadair: εν αναμονή των πορισμάτων (βίντεο)

Η έρευνα για την μοιραία πρόσκρουση του Canadair βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται και η παράδοση του πορίσματος για την μεγάλη έκρηξη της αποθήκης πυρομαχικών στην Αγχίαλο.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η εικόνα με το ωστικό κύμα της έκρηξης να φτάνει ως την δημοσιογράφο του τοπικού καναλιού της Μαγνησίας, πυροδοτεί σειρά ερωτημάτων για το αν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας γύρω από την την αποθήκη πυρομαχικών στην Αγχίαλο αλλά και κατά πόσο τηρείται η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας για κατοικημένες περιοχές και δρόμους.

Για το θέμα μίλησε στον ΑΝΤ1 ο Θεόδωρος Λιόλιος, αν. Κοσμήτορας Πυρηνικής Φυσικής και Οπλικών Επιστημών ΣΣΕ ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων: "Εικόνες στα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο δείχνουν ότι υπήρξαν μεγάλα τμήματα πυρομαχικών ενδεχομένως με εκρηκτική γόμωση που βιντεοσκοπούνται από κοντινή απόσταση χωρίς να έχουν ληφθεί τα μέτρα ασφαλείας - περίμετρος γεγονός που θέτει θέμα έγκαιρης διαχείρισης της διασποράς πυρομαχικών γύρω από το σημείο μηδέν."

Η φονική έκρηξη στο Μαρί της Κύπρου τον Ιούλιο του 2011 και ο τρόπος αποθήκευσης των πυρομαχικών, έγινε μάθημα που διδάσκεται σε στρατιωτικές σχολές παγκοσμίως για το πώς πρέπει να αποθηκεύονται τα βλήματα γεννώντας ερωτήματα αν όντως τηρήθηκαν στην περίπτωση της Αγχιάλου.

Ακόμη, ο Θεόδωρος Λιόλιος, αναφέρει: "Το γεγονός της μεγάλης μονήρους έκρηξης αποδεικνύει ότι υπήρξε συσσώρευση πυρομαχικών σε αποστάσεις μικρότερες από τις προβλεπόμενες ώστε να αποκλειστεί μια συνολική έκθεση εξ’ συμπαθείας διότι στις περιπτώσεις αυτές αρκεί η έκρηξη ενός μόνο πυρομαχικού για να υπάρξει ολοκληρωτική καταστροφή (πυροδότηση) όλων των άλλων από το ωστικό κύμα του ενός μόνο πυρομαχικού."

Το πόρισμα που αναμένεται να παραδοθεί εξετάζει:

Τις ενέργειες της πυροσβεστικής

Τα μέτρα πυρασφάλειας

Τον τρόπο αποθήκευσης των πυρομαχικών

Τις ενέργειες όλων των εμπλεκομένων ως τον Διοικητή της 111 ΠΜ

Οι πληροφορίες που πραγματεύεται η έρευνα είναι απόρρητες κι όπως επισημαίνουν Στρατιωτικοί Κύκλοι στον ΑΝΤ1 ----ΕΦΕ---- Ουδείς γνωρίζει πλην του διενεργούντος και ουδείς επιτρέπεται να αποκαλύψει οποιοδήποτε στοιχείο της έρευνας, πριν τα υποβάλει στην υπηρεσία η οποία τη διέταξε.

Ο Κώστας Ιατρίδης, Αντιπτέραρχος ε.α., τόνισε: "Και ίσως μετά από αυτό το συμβάν να διαταχθεί η επανεξέταση όλων των συστημάτων ασφαλείας και η πυρασφάλεια και διαδικασιών φύλαξης αυτών των ευαίσθητων υλικών."

Ταυτόχρονα βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για την κατάρτιση του πορίσματος σχετικά με την συντριβή του καναντέρ στην Κάρυστο που στοίχισε τη ζωή στους δύο πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σχετικά με το πόρισμα για την μοιραία πτώση του Canadair ο Κώστας Ιατρίδης δήλωσε: "Το πόρισμα θα καθυστερήσει, πρέπει να αξιοποιηθεί όλο το υπάρχον υλικό, να εξεταστούν τα συντρίμμια του αεροσκάφους και να πάρουν καταθέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους. Αυτό που έχουμε από τα πρώτα στοιχεία είναι ότι έσπασε ο πλωτήρας κι εν συνεχεία επηρρεάστηκε το πηδάλιο κλίσεως."

Όπως επισημαίνουν έμπειροι αξιωματικοί στον ΑΝΤ1, από την ζημιά που προκλήθηκε μετά την πρόσκρουση ήταν αδύνατο να ελεγχθεί από τους πιλότους το αεροπλάνο.

