Οικονομία

Ακρόπολη - Παράνομη μεταπώληση εισιτηρίων: νέες αποκαλύψεις του ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα στοιχεία για την παράνομη μεταπώληση εισιτηρίων φέρνει στο φως της δημοσιότητας ρεπορτάζ του ΑΝΤ1.

-

Της Άννας Νικολάου

Νέα στοιχεία φέρνει στο φως ο ΑΝΤ1 για τις απάτες με τα εισιτήρια στην Ακρόπολη.

Χρόνιο πρόβλημα χαρακτηρίζουν και οι ξεναγοί την παράνομη μεταπώληση εισιτηρίων, την ώρα που την επισκέπτονται καθημερινά πανώ από 20 χιλιάδες άνθρωποι.

Σύμφωνα με πληροφορίες που προέκυψαν από την έρευνα του ΑΝΤ1 ο άνδρας είναι όχι μόνο επαγγελματίας του τουρισμού, αλλά και ξεναγός.

Θέσαμε τις αποκαλύψεις μας για απάτες και παράνομες μεταπωλήσεις εισιτηρίων στη σκιά του ιερού βράχου και μάλιστα από έναν επαγγελματία του τουρισμού στην Πρόεδρο του σωματείου διπλωματούχων ξεναγών.

Η Πρόεδρος Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών Αθήνας, τόνισε: "Αν πρόκειται για ξεναγό με εμένα πρώτη θα προχωρήσει η οποιαδήποτε έρευνα έτσι ώστε να βοηθήσουμε και εμείς στην καταπολέμηση του φαινομένου, γιατί δεν μας τιμα πρωτίστως ως κλάδο και δευτερεύοντως ως επαγγελματίες τουρισμού".

Οπως αναφέρουν επαγγελματίες του κλάδου στον ΑΝΤ1 η παράνομη μεταπώληση εισιτηρίων είναι ένα χρόνιο πρόβλημα την ώρα που η Ακρόπολη εξυπηρετεί αυτή την εποχή κατά μέσο όρο 21.000 επισκέπτες καθημερινά.



Παρ' ότι θέσαμε την έρευνα υπόψην του οργανισμού διαχείρισης και ανάπτυξης πολιτιστικών πόρων οι υπεύθυνοι δεν έχουν τοποθετηθεί για το ζήτημα.

Ειδήσεις σήμερα:

Αίγυπτος: Κρατούμενοι άρπαξαν όπλα και σκότωσαν αστυνομικούς

Θεσσαλονίκη: Τουριστικό λεωφορείο γεμάτο επιβάτες έπιασε φωτιά εν κινήσει

Ενδοοικογενειακή βία – Βόλος: Την χτύπησε στο κεφάλι με μεταλλικό βραστήρα