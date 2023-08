Κοινωνία

Πυροσβεστική: 44 δασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο - Ο χάρτης κινδύνου για την Τετάρτη

Σε ποιες περιοχές υπάρχει "κίτρινος" συναγερμός

Υψηλός κίνδυνος φωτιάς (κατηγορία κινδύνου 3) προβλέπεται για αύριο (02.08.2023) σε διάφορες περιφέρειες της Ελλάδας, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

Ειδικότερα, οι περιφέρειες για τις οποίες έχει σημάνει «κίτρινος συναγερμός» για φωτιά με βάση τον χάρτη της Πολιτικής Προστασίας, είναι οι εξής:

Αττική και Κύθηρα



Κεντρική και νότια Εύβοια



Αργολίδα



Περιοχές της Βοιωτίας, της Κορινθίας, της Αχαΐας, της Ηλείας, της Μεσσηνίας, της Λακωνίας

Συνολικά 44 δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο, εκ των οποίων οι περισσότερες αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής. Ειδικότερα, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Δρυόφυτο 'Αρτας οριοθετήθηκε. Επιχειρούν 24 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 8 οχήματα, ενώ επιχείρησε ένα ελικόπτερο. Επιπλέον, υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, στο Ρουπάκι Ασπροπύργου Αττικής, όπου επιχειρούν 19 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 7 οχήματα, ενώ επιχείρησε ένα ελικόπτερο. Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών. Παράλληλα, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.