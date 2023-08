Τοπικά Νέα

Κρήτη - Λαγοκέφαλοι: επιθέσεις σε λουόμενους και ακρωτηριασμοί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιο είναι το επικίνδυνο ψάρι που τρομοκρατεί τους λουόμενους στην Κρήτη.

-

Όχι μόνο δεν τρώγεται, αλλά είναι και επικίνδυνος για τον άνθρωπο που μπορεί να κολυμπάει και να τον συναντήσει ακόμα και στα ρηχά...

Ο λόγος για τον λαγοκέφαλο, που είναι “κόκκινο πανί” για τους ψαράδες, καθώς τους έχει κυριολεκτικά καταστρέψει και καλούν το κράτος και την Περιφέρεια Κρήτης να ενημερώσουν τους λουόμενους, προκειμένου να προσέχουν και παράλληλα να χρηματοδοτήσουν τον “ανένδοτο” εναντίον του, γιατί εκτός από τις ανυπολόγιστες καταστροφές των ίδιων, είναι ήδη τεράστιες οι ζημιές και σε βάρος του θαλάσσιου περιβάλλοντος!

Σε αντίθεση με το λεοντόψαρο, που δεν προκαλεί τόσο μεγάλη ζημιά στο θαλάσσιο περιβάλλον και είναι και ένα είδος που τρώγεται και είναι μάλιστα και πάρα πολύ νόστιμος ως μεζές, ο λαγοκέφαλος μόνο καταστροφές μπορεί να επιφέρει τόσο στη θάλασσα όσο και στους επαγγελματίες ψαράδες, οι οποίοι έχουν κυριολεκτικά αγανακτήσει.

Όπως δηλώνει ο πρόεδρός τους στον νομό Ηρακλείου Γιάννης Ανδρουλάκης, «έχουν γίνει πάρα πολλά ατυχήματα με τα λαγόψαρα. Και αυτό το οποίο ήδη έχουμε πει στους αρμόδιους της Περιφέρειας Κρήτης είναι να ενημερώσουν τον κόσμο για τα λαγόψαρα, διότι είναι επιθετικά. Και μπορεί να εμφανιστούν στους 20 πόντους νερό. Μέχρι τον αστράγαλο του λουόμενου μπορεί να βγει... Θυμάστε την περίπτωση με το παιδάκι στη Σητεία, που το δάγκωσε πριν από 1,5 χρόνο και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση; Είχαμε και στην Κάλυμνο άλλο επεισόδιο... Έχουν γίνει 6-8 ατυχήματα. Και είναι αυτά που έχουν γίνει γνωστά. Γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ περισσότερα, αλλά τα κρύβουν για να μην υπάρξει ζημιά στον τουρισμό υποτίθεται», είπε χαρακτηριστικά στην εφημερίδα μας ο πρόεδρος των ψαράδων.

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος των επαγγελματιών ψαράδων του νομού Ηρακλείου καλεί τους λουόμενους «να προσέχουν πάρα πολύ πού κολυμπάνε. Και όταν βλέπουν ψάρια που δεν τα γνωρίζουν, ας αποφεύγουν να κολυμπήσουν, μέχρι το ψάρι να φύγει από κοντά τους»...

Κοφτερά... δόντια

Αλλά και ο διευθυντής Ερευνών στο ΕΛΚΕΘΕ Γιώργος Τσερπές, απαντώντας στα ερωτήματα της εφημερίδας μας, επιβεβαιώνει ότι έχουν γίνει επιθέσεις από λαγοκέφαλους σε ανθρώπους.

«Αν κοιτάξει κανείς τα περασμένα χρόνια, θα δει ότι υπάρχουν επιθέσεις σε ανθρώπους. Έχουν δημοσιοποιηθεί. Μάλιστα, κάποιες επιθέσεις έχουν καταλήξει και σε ακρωτηριασμούς, αφού ο λαγοκέφαλος, για παράδειγμα, έκοψε ένα κομμάτι από ένα δάκτυλο ενός ανθρώπου την ώρα που αυτός κολυμπούσε. Υπήρχαν τέτοια θέματα. Ο λαγοκέφαλος μπορεί να βλέπει κάτι να γυαλίζει, κάτι να κινείται και να επιτεθεί και να δημιουργήσει ζήτημα. Καλό είναι λοιπόν να είναι προσεκτικός ένας άνθρωπος την ώρα που κολυμπάει».

Ο Γιώργος Τσερπές στέλνει και αυτός το δικό του μήνυμα προς την τοπική κοινωνία: «Να είμαστε λίγο προσεκτικοί ειδικά στο θέμα του λαγοκέφαλου. Διότι ο λαγοκέφαλος μπορεί να επιτεθεί στον άνθρωπο για διάφορους λόγους. Και επειδή έχει κοφτερά δόντια, μπορεί να πάθεις κάτι που θα σου χαλάσει τις διακοπές και το μπάνιο σου».

Καταλήγοντας, ξεκαθαρίζει επίσης ότι σε καμία περίπτωση δεν τρώγεται ο λαγοκέφαλος. «Καλό θα ήταν να βγουν κάποιες ανακοινώσεις. Είναι πολλοί ερασιτέχνες που ψαρεύουν και, όταν πιάσουν έναν λαγοκέφαλο, έρχονται και μας ρωτάνε αν τρώγεται. Μπορεί όμως και κάποιοι άλλοι να μη ρωτήσουν. Τότε τι γίνεται; Αντιθέτως, το λεοντόψαρο είναι αυτό που τρώγεται. Μάλιστα, δεν κάνει επιθέσεις στους ανθρώπους. Κάθεται σε μία τρύπα. Αλλά και αν ακόμα μας δαγκώσει, δεν είναι τίποτα. Κάνει το ίδιο δάγκωμα με αυτό που κάνει μια σκορπίνα».

Πηγή: neakriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αίγυπτος: Κρατούμενοι άρπαξαν όπλα και σκότωσαν αστυνομικούς

Ενδοοικογενειακή βία – Βόλος: Την χτύπησε στο κεφάλι με μεταλλικό βραστήρα

Μύκονος: Συλλήψεις για ναρκωτικά και ηχορύπανση σε βίλα που λειτουργούσε ως κλαμπ (εικόνες)