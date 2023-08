Πολιτική

Μπελέρη - Διπλωματικές πηγές: Η ανακοίνωση της αλβανικής Ειδικής Εισαγγελίας προεξοφλεί την έκβαση της διαδικασίας

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, έθεσε στην Αλβανίδα ομόλογό του όλα τα ζητήματα αυτά σε σημερινή τηλεφωνική τους επικοινωνία, αναφέρουν μεταξύ άλλων, οι διπλωματικές πηγές.

Της Όλγας Παναγιωτίδου

«Η σημερινή ανακοίνωση της αλβανικής Ειδικής Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς σχετικά με την παραπομπή του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας, κ. Φρέντη Μπελέρη, και ενός συνεργάτη του σε δίκη από το Ειδικό Πρωτοδικείο Διαφθοράς και Οργανωμένου Εγκλήματος ουσιαστικά προεξοφλεί την έκβαση της διαδικασίας, παραβιάζοντας το δικαίωμα της δίκαιης δίκης και το τεκμήριο της αθωότητας που η Αλβανία, ως υποψήφια χώρα προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα», αναφέρουν διπλωματικές πηγές και προσθέτουν:

«Την ίδια στιγμή οι αλβανικές Αρχές συνεχίζουν να στερούν από τον κ. Μπελέρη το πολιτικό του δικαίωμα να ορκιστεί και να ασκήσει τα καθήκοντα που του ανέθεσαν οι πολίτες της Χειμάρρας. Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, έθεσε στην Αλβανίδα ομόλογό του όλα τα ζητήματα αυτά σε σημερινή τηλεφωνική τους επικοινωνία.

Το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υπόθεσης και συνεχίζει να ενημερώνει τους διεθνείς και Ευρωπαίους εταίρους της Ελλάδας».

