Κοινωνία

Σέρρες: πρόστιμο σε άνδρα για πρόκληση πυρκαγιάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για ποιον λόγο επιβλήθηκε πρόστιμο στον άνδρα από τις Σέρρες.

-

Διοικητικό πρόστιμο επέβαλαν σε άνδρα ανακριτικοί υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ροδολίβους Σερρών.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το πρόστιμο επιβλήθηκε για πρόκληση πυρκαγιάς σε ξερά χόρτα, σε οικόπεδο στη Νέα Μπάφρα, του δήμου Αμφίπολης, Σερρών.

Υπενθυμίζουμε ότι νωρίτερα ο Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε σε συνέντευξή του ότι θα αυξηθούν τα ποσά που θα επιβάλλονται ως πρόστιμα που θα αφορούν εμπρησμούς τόσο με δόλο όσο και από αμέλεια.

Ειδήσεις σήμερα:

Αίγυπτος: Κρατούμενοι άρπαξαν όπλα και σκότωσαν αστυνομικούς

Ενδοοικογενειακή βία – Βόλος: Την χτύπησε στο κεφάλι με μεταλλικό βραστήρα

Μύκονος: Συλλήψεις για ναρκωτικά και ηχορύπανση σε βίλα που λειτουργούσε ως κλαμπ (εικόνες)