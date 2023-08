Πολιτική

Περιφέρεια Αττικής - Χαρδαλιάς: Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να φανώ αντάξιος

Τι ανέφερε ο Νίκος Χαρδαλιάς σε ανάρτησή του για την υποψηφιότητά του στην Περιφέρεια Αττικής.

-

Την πρώτη του ανάρτηση έκανε ο Νίκος Χαρδαλιάς μετά την επίσημη υποψηφιότητά του για την Περιφέρεια Αττικής.

Λίγες ώρες νωρίτερα και ο ίδιος ο πρωθυπουργός είχε συναντηθεί με τον Νίκο Χαρδαλιά για να λάβει και επίσημα το "γαλάζιο χρίσμα".

«Ευχαριστώ από καρδιάς τον Πρωθυπουργό για την στήριξή του σε αυτόν τον αγώνα. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να φανώ αντάξιος αυτής της τόσο μεγάλης ευθύνης. Για τον τόπο μας, για την Αττική μας. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να φανώ αντάξιος αυτής της τόσο μεγάλης ευθύνης», έγραψε συγκεκριμένα σε ανάρτησή του στo Twitter.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς απάντησε έτσι στο tweet που είχε κάνει νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο οποίο ανέφερε: "Με τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, συζητήσαμε για τις προτεραιότητες και το όραμά του για την Αττική. Θέλω να του ευχηθώ καλή δύναμη και να γνωρίζει ότι θα είμαστε δίπλα του. Ο Νίκος είναι μαχητής της παράταξης και είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρει!"

