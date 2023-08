Κόσμος

Σεισμός ανοιχτά της Κρήτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιο ήταν το εστιακό βάθος του σεισμού

-

Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 00.52, ανοιχτά της Κρήτης.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 30 χλμ νότια νοτιοανατολικά της Ζάκρου και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 8,6 χλμ.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: άνοδος της θερμοκρασίας την Τετάρτη

Πόλεμος στην Ουκρανία: Εκρήξεις στο Κίεβο

Σημεία για rapid test δωρεάν την Τετάρτη