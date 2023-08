Ο Fitch υποβάθμισε το αξιόχρεο των ΗΠΑ

Οικονομία

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings υποβάθμισε χθες Τρίτη κατά μια βαθμίδα (από το επίπεδο AAA στο AA+) το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο των ΗΠΑ, απόφαση που όπως ανέφερε αντανακλά την εκτίμησή του πως η δημοσιονομική κατάσταση θα επιδεινωθεί την προσεχή τριετία και πως το άχθος του δημοσίου χρέους είναι υψηλό και αυξανόμενο.

Η αμερικανική προεδρία εξέφρασε χθες Τρίτη τη «διαφωνία» της για την απόφαση του οίκου αξιολόγησης Fitch Ratings να υποβαθμίσει κατά μια βαθμίδα, από το περιπόθητο AAA στο AA+, το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο του δημοσίου των ΗΠΑ.

«Διαφωνούμε σθεναρά με την απόφαση αυτή», τόνισε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Καρίν Ζαν-Πιερ, σε δελτίο Τύπου το οποίο αναρτήθηκε στον ιστότοπο της προεδρίας, προσθέτοντας πως «αψηφά την πραγματικότητα το να υποβαθμίζονται οι ΗΠΑ τη στιγμή που ο πρόεδρος [Τζο] Μπάιντεν έφερε την πιο ισχυρή ανάκαμψη από οποιαδήποτε άλλη μεγάλη οικονομία στον κόσμο».

