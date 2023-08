Κοινωνία

Νέα Ιωνία: Φωτιά σε διαμέρισμα

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με κλιμακοφόρο όχημα.

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική, μετά από κλήση για φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού στη Νέα Ιωνία Αττικής.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

