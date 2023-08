Υγεία - Περιβάλλον

Λάρισα - Ιός Δυτικού Νείλου: Γυναίκα νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ

Σε καραντίνα βρίσκεται αιμοδοτικά από το προηγούμενο Σάββατο η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας μετά τη διάγνωση κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Πρόκειται για γυναίκα 72 χρόνων μεγάλης κοινότητας του νομού, που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Με τη δήλωση του κρούσματος στον ΕΟΔΥ ενημερώθηκε το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, που σύμφωνα με το πρωτόκολλο έθεσε από το Σάββατο 29 Ιουλίου την περιοχή της Λάρισας, όπως και την Ημαθία, σε καραντίνα, ενημερώνοντας νοσοκομεία της Αθήνας, της Θεσσαλίας αλλά και της Θεσσαλονίκης που είχαν πάρει αίμα από το Τμήμα Αιμοδοσίας του ΓΝ Λάρισας να προχωρήσουν σε ελέγχους των μονάδων αίματος και των παραγώγων τους. Παράλληλα ειδικό αυτοκίνητο του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας μετέφερε δείγματα μονάδων αίματος και παραγώγων των τελευταίων δύο εβδομάδων για έλεγχο σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ενώ στο εξής όλοι όσοι αιμοδοτούν τόσο στο Γενικό όσο και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο θα εξετάζονται για ιό του Δυτικού Νείλου.

Από την αρχή της περιόδου 2023, μέχρι σήμερα έχουν διαγνωστεί συνολικά 11 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 10 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και ένα κρούσμα είχε ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχε εκδηλώσεις από το ΚΝΣ. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, διαγνώστηκαν- δηλώθηκαν 8 νέα κρούσματα, τα οποία αφορούν οικισμούς στις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Ημαθίας, Πέλλας, Σερρών, Καρδίτσας και Καβάλας. Θεωρείται πιθανή και αναμενόμενη η διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα (και ενόψει της ευαισθητοποίησης των επαγγελματιών υγείας). Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο επιδημιολογικο δελτιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) δύο θάνατοι ασθενών με λοίμωξη από ιό του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα από την αρχή της περιόδου μέχρι σήμερα. Είχαν εμφανίσει συμπτώματα από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ) και ήταν ηλικίας άνω των 81 ετών.

Σημειώνεται ότι κρούσματα λοίμωξης από ιό του Δυτικού Νείλου εμφανίζονται σε πολλές χώρες παγκοσμίως, όπως και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, σε ετήσια βάση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε χώρες γειτονικές αυτής, κατά την περίοδο 2023, έως τις 26/07/2023, έχουν καταγραφεί -εκτός από τη χώρα μας- κρούσματα λοίμωξης από τον ιό ΔΝ σε: Ιταλία και Ουγγαρία. Η επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, η έγκαιρη εφαρμογή και κατάλληλων ολοκληρωμένων προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών και η λήψη μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια απο- τελούν τα πλέον ενδεδειγμένα μέτρα για τον έλεγχο της νόσου, αναφέρει ο ΕΟΔΥ. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται αναγκαία αφενός η εγρήγορση των επαγγελματιών υγείας και αφετέρου η συνεχιζόμενη εγρήγορση των τοπικών και εθνικών αρχών.

