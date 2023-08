Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Κοντά στην απόκτηση του Έρικ Πάλμερ-Μπράουν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 26χρονος στόπερ, που έχει περάσει από την Πόρτο και τη Μάντσεστερ Σίτι δεν ήθελε να ακολουθήσει την Τρουά στη Ligue2.

-

Έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεταγραφή (και) του δεύτερου κεντρικού αμυντικού που είχε στο πλάνο του είναι πλέον ο Παναθηναϊκός που έφτασε σε συμφωνία με τη γαλλική Τρουά για την αγορά του διεθνούς Αμερικανού στόπερ, Έρικ Πάλμερ-Μπράουν.

Ο 26χρονος στόπερ, που έχει περάσει από την Πόρτο και τη Μάντσεστερ Σίτι δεν ήθελε να ακολουθήσει τη γαλλική ομάδα στη Ligue2 (είχε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2024) κι ο Παναθηναϊκός κινούμενος πολύ γρήγορα συμφώνησε προφορικά για την απόκτησή του, καταβάλλοντας 1 εκατ. ευρώ στην Τρουά.

Ο Πάλμερ-Μπράουν αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες στην Αθήνα για να υπογράψει 3ετές συμβόλαιο με το «τριφύλλι» και θα δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού για τους αγώνες του με τη Μαρσέιγ στον γ’ προκριματικό του Champions League.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: άνοδος της θερμοκρασίας την Τετάρτη

Σεισμός ανοιχτά της Κρήτης

Πόλεμος στην Ουκρανία: Εκρήξεις στο Κίεβο