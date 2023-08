Φωτιές - Μητσοτάκης: Μία εβδομάδα δωρεάν διακοπές στη Ρόδο για τους τουρίστες που έφυγαν

Τι ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην εκπομπή Good Morning Britain

Μία εβδομάδα δωρεάν διακοπές στη Ρόδο σε όσους αναγκάστηκαν να διακόψουν την παραμονή τους στο νησί τον φετινό Ιούλιο λόγω της μεγάλης φωτιάς προσφέρει η κυβέρνηση την ερχόμενη άνοιξη, όπως ανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο ITV.

Ο πρωθυπουργός διευκρίνισε πως οι τουρίστες που το επιθυμούν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στη Ρόδο του χρόνου την άνοιξη για να ευχαριστηθούν το νησί και τις ομορφιές του.

Και στους υπόλοιπους προορισμούς, αλλά και στη Ρόδο οι Βρετανοί είναι καλοδεχούμενοι και αυτό που αποδείχθηκε από την κρίση των ημερών στο νησί ότι η Ελλάδα είναι καλύτερα προετοιμασμένη για τέτοιου είδους φαινόμενα σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε στην αντίδραση των κατοίκων, άλλα και στο 112, μια υπηρεσία που είναι άγνωστη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

'Rhodes today is more welcoming than ever, the island is back to normal.'



'The Greek government will offer 1 week of free holiday on Rhodes next spring or fall for all of those whose holiday was cut short due to the wild fires.'



Greece's Prime Minister @kmitsotakis is live. pic.twitter.com/QyAFzL8jJn