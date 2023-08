Οικονομία

Φωτιές - Τριαντόπουλος: Ανοίγει άμεσα η πλατφόρμα για αρωγή στους πυρόπληκτους

Πότε αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τους πυρόπληκτους. Τι δήλωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Ανοίγει μέχρι το τέλος της εβδομάδας η πλατφόρμα arogi.gov.gr για τις αιτήσεις υπαγωγής στα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους, σύμφωνα με τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Αρμόδιο για την Αποκατάσταση από Φυσικές Καταστροφές και την Κρατική Αρωγή, Χρήστο Τριαντόπουλο.

“Ο στόχος είναι να ανοίξει μέχρι τέλος της εβδομάδας. Το παλεύουμε να ανοίξει και σήμερα και αύριο το πρωί, αλλά υπάρχουν μια σειρά από τεχνικά ζητήματα. Ο στόχος είναι να ανοίξει σίγουρα μέχρι τέλος της εβδομάδας, αλλά εδώ το παλεύουμε με τις τεχνικές υπηρεσίες και την ΑΑΔΕ για να ανοίξει αρκετά νωρίτερα, σήμερα, αύριο” τόνισε ο κ. Τριαντόπουλος μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις που σπίτια έχουν καταστραφεί ο κ. Τριαντόπουλος τόνισε: “Ήδη έχει ενεργοποιηθεί το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής όπου καλύπτεται το 80% μέσα από την κρατική αρωγή και το 20% είναι με άτοκο δάνειο με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Τις επόμενες λίγες ημέρες, αύριο ή μέχρι τέλος της εβδομάδος, θα ανοίξει η πλατφόρμα arogi.gov.gr έτσι ώστε να λάβουν οι πολίτες που έχουν ζημιές στα σπίτια τους την πρώτη αρωγή έναντι της στεγαστικής συνδρομής. Για τις περιπτώσεις που έχει χαρακτηριστεί το σπίτι τους ως κόκκινο αυτό αντιστοιχεί σε 10.000 ευρώ, ενώ σε 5.000 ευρώ αντιστοιχεί στην περίπτωση που έχει χαρακτηριστεί ως κίτρινο. Μιλάμε για την πρώτη αρωγή, όχι για το τελικό ποσό” σημείωσε και πρόσθεσε:

“Είναι μια πρώτη βοήθεια για να μπορέσουν οι πολίτες να ξεκινήσουν τη συνεργασία τους με τους πολιτικούς μηχανικούς για να φτιάξουν τον φάκελο των επιδιορθώσεων, της ανακατασκευής, ενώ παράλληλα το κράτος, η πολιτεία σε συνεργασία κυρίως του Υπουργείου Εσωτερικών με τους Δήμους αναλαμβάνει την κατεδάφιση των κτηρίων αυτών. Παλαιότερα την κατεδάφιση την επωμίζονταν οι ιδιώτες, οπότε και αυτό ήταν ένα κόστος αλλά και μια διαδικασία που έπαιρνε χρόνο. Τώρα έρχεται το Δήμος και το κάνει αυτό όπου χρειάζεται για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες“.

“Παράλληλα όμως έχει ενεργοποιηθεί το πλαίσιο παροχής επιδότησης για ενοίκιο ή για συγκατοίκηση που φτάνει τα 500 ευρώ το μήνα και ξεκινάει από τη στιγμή που γίνεται αυτή η συμφωνία μετά τη φυσική καταστροφή. Το έχουμε ανακοινώσει και το σχετικό πλαίσιο. Και τι σημαίνει αυτό. Ότι ένας πολίτης του οποίου η πρώτη κατοικία έχει πληγεί και δεν μπορεί να μπει μέσα είναι στους δικαιούχους του σχήματος αυτού. Οπότε μπορεί είτε να πάει να νοικιάσει κάπου ή να συγκατοικήσει με κάποιο φιλικό του, συγγενικό του πρόσωπο και αφού αποτυπωθεί με υπεύθυνες δηλώσεις αυτή η σχέση συγκατοίκησης να λάβει τη βοήθεια από το κράτος” είπε επίσης ο κ. Τριαντόπουλος.

