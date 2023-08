Κόσμος

Τραμπ: Οι κατηγορίες σε βάρος του και η πολυαναμενόμενη δίκη

Κατηγορίες απαγγέλθηκαν χθες, Τρίτη, σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ για τις προσπάθειές του να ανατρέψει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2020, στο πλαίσιο μιας τρίτης πολύκροτης ποινικής υπόθεσης σε βάρος του πρώην προέδρου, ο οποίος φιλοδοξεί εντούτοις να επιστρέψει στο Λευκό Οίκο.

Πρόκειται για κάτι πρωτοφανές για πρώην αρχηγό του αμερικανικού κράτους. Ο δισεκατομμυριούχος ενδέχεται να είναι υποχρεωμένος να εμφανίζεται ενώπιον δικαστηρίου την ερχόμενη χρονιά, εν μέσω της προεκλογικής εκστρατείας.

Το μεγάλο φαβορί των προκριματικών για το προεδρικό χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος κατηγορείται για «συνωμοσία σε βάρος του αμερικανικού κράτους», παρεμπόδιση επίσημης διαδικασίας και προσβολή των εκλογικών δικαιωμάτων, έπειτα από έρευνα την οποία επέβλεψε ο ειδικός εισαγγελέας Τζακ Σμιθ.

«Παρά την ήττα του, ο κατηγορούμενος ήταν αποφασισμένος να παραμείνει στην εξουσία. Κατά συνέπεια, για περισσότερο από δύο μήνες μετά τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2020, ο κατηγορούμενος διέδιδε ψεύδη, σύμφωνα με τα οποία υπήρξε νοθεία που τροποποίησε το αποτέλεσμα και στην πραγματικότητα είχε κερδίσει», αναφέρεται στο κατηγορητήριο.

«Οι ισχυρισμοί αυτοί ήταν ψευδείς και ο κατηγορούμενος γνώριζε πως ήταν ψευδείς», προστίθεται. «Εντούτοις ο κατηγορούμενος τις επανέλαβε και τις διέδωσε ευρέως», σύμφωνα με το έγγραφο, στο οποίο υποστηρίζεται πως ο Τραμπ άρχισε «το εγκληματικό σχέδιό του» μερικές ημέρες μετά την ψηφοφορία.

Στο έγγραφο αναφέρεται επίσης πως υπάρχουν άλλοι έξι κατηγορούμενοι, χωρίς να αποκαλύπτονται τα ονόματά τους. Στη διάρκεια μιας πολύ σύντομης ομιλίας του στην Ουάσινγκτον, ο Τζακ Σμιθ δήλωσε πως θέλει «μια δίκη χωρίς καθυστέρηση». Μια πρώτη προκαταρκτική εμφάνιση των κατηγορουμένων ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου της πρωτεύουσας ορίσθηκε για τις 3 Αυγούστου.

Η επίθεση στο Καπιτώλιο, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιανουαρίου 2021, έπειτα από εβδομάδες παραπληροφόρησης, «ήταν μια χωρίς προηγούμενο επίθεση εναντίον της έδρας της αμερικανικής δημοκρατίας», πρόσθεσε. Η επίθεση αυτή «ενθαρρύνθηκε με ψέματα. Ψέματα του κατηγορουμένου προορισμένα να εμποδίσουν μια ουσιώδη λειτουργία του αμερικανικού κράτους: τη διαδικασία με την οποία το έθνος συγκεντρώνει, καταμετρά και επικυρώνει τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών», υπογράμμισε.

Πρόκειται για τις πιο σοβαρές κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί μέχρι τώρα σε βάρος του πρώην αρχηγού του κράτους, ο οποίος διώκεται ήδη ποινικά για την υπόθεση της φερόμενης αμέλειας στη διαχείριση διαβαθμισμένων εγγράφων του Λευκού Οίκου και για την υπόθεση των ύποπτων πληρωμών σε πρώην ηθοποιό πορνογραφικών ταινιών.

Χθες το απόγευμα, λίγο πριν από την ανακοίνωση, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποστηρίξει μέσω της πλατφόρμας του, της Truth Social, πως περιμένει να του απαγγελθούν σε λίγο κατηγορίες ενώ κατηγόρησε τον ειδικό εισαγγελέα πως θέλει να βάλει εμπόδια στην εκστρατεία του για τις προεδρικές εκλογές του 2024 και τον χαρακτήρισε «μουρλό».

«Γιατί δεν το έκαναν πριν από δυόμισι χρόνια; Γιατί περίμεναν τόσο πολύ; Επειδή ήθελαν αυτό να συμβεί μέσα στην προεκλογική εκστρατεία μου», υποστήριξε. Ο 77χρονος Ντόναλντ Τραμπ έγινε φέτος ο πρώτος πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε βάρος του οποίου έχουν απαγγελθεί ποινικές κατηγορίες από την ομοσπονδιακή δικαιοσύνη.

Ωστόσο ο Τραμπ εξακολουθεί να υποστηρίζεται από μεγάλο μέρος του κόμματός του: κυριαρχεί στις δημοσκοπήσεις για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων και αυξάνει μάλιστα την απόστασή του από τον δεύτερο επικρατέστερο υποψήφιο, τον κυβερνήτη της Φλόριντας Ρον Ντεσάντις.

Πότε θα εμφανιστεί ο Τραμπ ενώπιον δικατηρίου;

Ο πρώην πρόεδρος θα εμφανιστεί αύριο, Πέμπτη, ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου και οι εισαγγελείς θα παρουσιάσουν τις κατηγορίες εναντίον του, ενώ ένας δικαστής θα ορίσει την εγγύηση που θα πρέπει να καταβάλει. Η δήλωσή του για το αν είναι αθώος ή ένοχος μπορεί να γίνει τότε ή και αργότερα.

Ο δικαστής θα ορίσει στη συνέχεια το χρονοδιάγραμμα της προδικαστικής διαδικασίας, η οποία μπορεί να διαρκέσει μήνες. Στη διάρκειά της οι εισαγγελείς παραδίδουν έγγραφα και άλλα αποδεικτικά στοιχεία στους συνηγόρους υπεράσπισης.

Οι συνήγοροι του Τραμπ θα καταθέσουν πιθανόν μέσα στους επόμενους μήνες αίτημα για ακύρωση της δίκης, ωστόσο αυτό σπάνια γίνεται δεκτό σε ποινικές υποθέσεις. Οι δύο πλευρές είναι επίσης πιθανόν να καταθέσουν προσφυγές επιδιώκοντας να καθορίσουν τα στοιχεία και τα νομικά επιχειρήματα που θα επιτραπεί να παρουσιαστούν στη δίκη.

Πως η υπόθεση αυτή επηρεάζει την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ;

Από πρακτική άποψη, δεν την επηρεάζει. Τίποτε δεν εμποδίζει κατηγορουμένους να διεξάγουν προεκλογική εκστρατεία ή να αναλαμβάνουν αξιώματα, αν έχουν καταδικαστεί.

Ο πολιτικός αντίκτυπος είναι λιγότερο σαφής. Ο Τραμπ έχει επιδείξει μια μοναδική ικανότητα να ξεπερνάει σκάνδαλα που θα μπορούσαν να πλήξουν σοβαρά τους περισσότερους πολιτικούς, και οι δύο προηγούμενες απαγγελίες κατηγοριών σε βάρος του δεν μείωσαν καθόλου το σημαντικό προβάδισμά του στην κούρσα για το προεδρικό χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Αν κερδίσει το χρίσμα, ο Τραμπ θα αντιμετωπίσει στις εκλογές του Νοεμβρίου 2024 τον Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Ο Μπάιντεν νίκησε τον Τραμπ το 2020, όμως έχει πολύ μικρό προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις σε μια ενδεχόμενη μονομαχία του με τον Τραμπ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Πότε θα γίνει η δίκη;

Αυτό δεν είναι σαφές, όμως το πιθανότερο είναι πως θα περάσουν πολλοί μήνες. Δικαστής θα ορίσει μια αρχική ημερομηνία για τη δίκη, αλλά αυτή συνήθως αναβάλλεται, καθώς οι δύο πλευρές αντιδικούν πάνω σε νομικά ζητήματα και εξετάζουν τα στοιχεία. Ο Τραμπ μπορεί επίσης να ασκήσει έφεση σε προδικαστικές αποφάσεις του δικαστή, κάτι που θα επιβράδυνε ακόμη περισσότερο την υπόθεση.

