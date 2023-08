Κοινωνία

Αττική Οδός: κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλείσιμο εξόδων

Δείτε ποιες έξοδοι και πότε θα κλείσουν, αλλά και τι μπορούν να κάνουν εναλλακτικά οι οδηγοί.

Κλειστές λόγω προγραμματισμένων εργασιών βαριάς συντήρησης του οδοστρώματος θα παραμείνουν οι έξοδοι της Αττικής Οδού προς οδό Πλαπούτα (έξοδος 10 Α) και προς Λεωφόρο Κύμης (έξοδος 10 Β) στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα από τις 22:00 το βράδυ της Τετάρτης 02/08/2023 έως τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης 03/08/2023.

Κατά τη διάρκεια του εν λόγω αποκλεισμού, οι οδηγοί μπορούν εναλλακτικά να επιλέξουν τις εξόδους προς Λεωφόρο Κηφισίας (έξοδος 11) ή προς Λεωφόρο Ηρακλείου (έξοδος 9).

Για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν κατά τμήματα στην Αττική Οδό στο πλαίσιο των εργασιών βαριάς συντήρησης, υπενθυμίζεται ότι υπάρχει συνεχής ενημέρωση στην εταιρική ιστοσελίδα (www.aodos.gr)και στο Twitter (@aodostraffic).

Η Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και με γνώμονα την ασφάλεια όλων, παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τα όρια ταχύτητας κατά τις διελεύσεις τους από τα εν λόγω τμήματα.

