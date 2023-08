Κοινωνία

Μυτιλήνη: Διάσωση δεκάδων μεταναστών από το Λιμενικό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δυο εξ αυτών ήταν και οι διακινητές του και συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για πρόκληση ναυαγίου και έκθεση ανθρώπων σε κίνδυνο.

-

Στη διάσωση 40 μεταναστών που επέβαιναν σε φουσκωτή λέμβο, προχώρησαν σήμερα το πρωί στελέχη του Λιμενικού Σώματος, σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Μυτιλήνης.

Όπως διαπιστώθηκε δυο εξ αυτών ήταν και οι διακινητές του και συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για πρόκληση ναυαγίου και έκθεση ανθρώπων σε κίνδυνο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος

Στον εντοπισμό και στη διάσωση σαράντα (40) αλλοδαπών, καθώς και στη σύλληψη δύο εκ των ανωτέρω, για πρόκληση ναυαγίου και έκθεση ανθρώπων σε κίνδυνο, προέβησαν πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης.

Ειδικότερα, Παράκτιο Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο πλαίσιο περιπολίας του και μετά από ενημέρωση από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εντόπισε πνευστή λέμβο στη θαλάσσια περιοχή «ΑΓΡΙΕΛΙΑ» ν. Λέσβου, με επιβαίνοντες τους ανωτέρω αλλοδαπούς.

Στη θέα του Παράκτιου Περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο ένας από τους συλληφθέντες έριξε την μηχανή της λέμβου στη θάλασσα, ενώ ο έτερος συλληφθείς έσκισε τη λέμβο με αιχμηρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα να βρεθούν σε κίνδυνο οι επιβαίνοντες.

Άμεσα ξεκίνησε η διαδικασία περισυλλογής των 40 συνολικά ατόμων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στον λιμένα Μυτιλήνης, καλά στην υγεία τους.

Προανάκριση διενεργείται από την οικεία Λιμενική Αρχή.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Αυνανίστηκε μπροστά σε ανήλικη στο κέντρο της πόλης

Καύσωνας: Ο θερμότερος Ιούλιος για κεντρική και νότια Ελλάδα από το 2010

Καρκίνος: Eπαναστατική χημειοθεραπεία σκοτώνει τους συμπαγείς καρκινικούς όγκους, δεν πειράζει τα υγιή κύτταρα