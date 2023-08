Κοινωνία

Τροχαίο - Πατήσια: Ασθενοφόρο τράκαρε με αυτοκίνητο και κατέληξε σε κολώνα (εικόνες)

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη συμβολή της Γαλατσίου με την Αγίας Λαύρας, στα Πατήσια.

Τροχαίο ατύχημα συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης στη συμβολή της Γαλατσίου με την Αγίας Λαύρας, στα Πατήσια.

Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr, ένα ιδιωτικό ασθενοφόρο συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα και τα δύο οχήματα να υποστούν ζημιές.

Μάλιστα, λόγω της σφοδρής σύγκρουσης το ασθενοφόρο έχει καταλήξει πάνω σε μία κολώνα που βρίσκεται στο στηθαίο.

Το μπροστινό μέρος του ασθενοφόρου έχει στραπατσαριστεί. Ζημιές στον προφυλακτήρα και το καπό έχει υποστεί και το ΙΧ.

