Υγεία - Περιβάλλον

Τροχαίο στο Ηράκλειο - Σε σοβαρή κατάσταση 30χρονη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μηχανή συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο. Τραυματίστηκαν δύο ακόμη άτομα.

-

(εικόνα αρχείου)

Τροχαίο ατύχημα που είχε ως συνέπεια το βαρύτατο τραυματισμό μιας 30χρονης γυναίκας, αλλά και τον τραυματισμό δύο ακόμη ατόμων, σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Αγίου -Νικολάου-Βρουχά, λίγο πριν από την Πλάκα της Ελούντας, του Δήμου Αγίου Νικολάου. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες δίκυκλο στο οποίο μετέβαιναν δύο άτομα, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ΙΧ στο οποίο επέβαινε μια γυναίκα με το παιδί της.

Από τη σύγκρουση, πολύ σοβαρά τραυματίστηκε η 30χρονη συνεπιβάτης του δίκυκλου, που αυτή την ώρα χειρουργείται στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι τόσο η οδηγός του αυτοκινήτου, όσο και ο οδηγός του δίκυκλου.

Τα αίτια πρόκλησης του τροχαίου διερευνά το Τμήμα Τροχαίας Αγίου Νικολάου.

Ειδήσεις σήμερα:

Αττική Οδός: κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλείσιμο εξόδων

Θεσσαλονίκη: Αυνανίστηκε μπροστά σε ανήλικη στο κέντρο της πόλης

Καύσωνας: Ο θερμότερος Ιούλιος για κεντρική και νότια Ελλάδα από το 2010