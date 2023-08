Οικονομία

ΔΥΠΑ - Κατάρτιση εργαζόμενων: Παράταση στο πρόγραμμα για 150000 μισθωτούς

Σε χρονική επέκταση της διορίας για το πρόγραμμα κατάρτισης 150.000 εργαζομένων προχώρησε η ΔΥΠΑ. Οι νέες ημερομηνίες και όλα όσα πρέπει να ξέρετε.

Παρατείνεται έως τις 14 Οκτωβρίου 2023 η προθεσμία λήξης του προγράμματος αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Επίσης, όπως ανακοίνωσε η ΔΥΠΑ:

¨"ως καταληκτική προθεσμία για την έναρξη των τμημάτων κατάρτισης ορίστηκε η 11η Σεπτεμβρίου 2023. Η δράση δίνει τη δυνατότητα σε 150.000 μισθωτούς εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα να αποκτήσουν ή να αναβαθμίσουν τις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητές τους και υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, ύψους 155 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν ένα πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών και κατόπιν συμμετέχουν σε εξετάσεις ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης. Κάθε εργαζόμενος που ολοκληρώνει το πρόγραμμα της επιλογής του και συμμετέχει επιτυχώς στις εξετάσεις πιστοποίησης, λαμβάνει εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης, δηλαδή συνολικά 400 ευρώ μικτά.

Σε συνεργασία με τα Κέντρα Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔιΒιΜ) των Πανεπιστημίων, αδειοδοτημένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) και διεθνείς κολοσσούς τεχνολογίας, η ΔΥΠΑ προσφέρει στους εργαζόμενους μία μεγάλη λίστα επιμέρους προγραμμάτων κατάρτισης από τα οποία μπορούν να επιλέξουν, ανάλογα με το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους προφίλ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ "

