Ερντογάν - Πούτιν: Επίσκεψη στην Τουρκία θα κάνει ο Ρώσος Πρόεδρος

Τι είπαν οι δύο ομόλογοι για την αύξηση του ενδιαφέροντος Ρώσων για τουρισμό στην Τουρκία, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την διακίνηση σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

Για την επίσκεψη του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Τουρκία συμφώνησαν ο Ρώσος Πρόεδρος με τον Τούρκο ομόλογό του Ταγίπ Ερντογάν κατά την τηλεφωνική τους επικοινωνία. Ο Ταγίπ Ερντογάν είπε πως η Τουρκία θα συνεχίσει τις διπλωματικές της προσπάθειες για επαναλειτουργία του διαδρόμου σιτηρών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία «οι δύο ηγέτες συμφώνησαν για την επίσκεψη του κ. Πούτιν στην Τουρκία». Ο Τούρκος Πρόεδρος ευχαρίστησε τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη που έστειλε στην Τουρκία για την κατάσβεση των πυρκαγιών, ενώ εξέφρασε και την ικανοποίησή του για αύξηση του ενδιαφέροντος των Ρώσων τουριστών για την Τουρκία, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι φέτος θα υπάρξει ρεκόρ επισκέψεων Ρώσων τουριστών στην Τουρκία.

Ο Ταγίπ Ερντογαν είπε ακόμη πως δεν πρέπει να γίνονται βήματα που να αυξάνουν την ένταση κατά τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Αναφορικά με τον διάδρομο των σιτηρών, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Τούρκος Πρόεδρος επεσήμανε την σημασία της ‘Πρωτοβουλίας της Μαύρης Θάλασσας’ η οποία αξιολογείται ως ‘γέφυρα ειρήνης’. Ανέφερε ότι δεν συμφέρει κανένα να μείνει ανενεργή για μεγάλο χρονικό διάστημα η ‘Πρωτοβουλία της Μαύρης Θάλασσας’ και πως την μεγαλύτερη ζημιά θα την έχουν οι χώρες με χαμηλό εισόδημα που έχουν ανάγκη τα σιτηρά. Ο Ταγίπ Ερντογάν είπε πως ενώ οι τιμές των σιτηρών είχαν μειωθεί κατά 23% κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της συμφωνίας, τις τελευταίες δύο βδομάδες αυξήθηκαν κατά 15%. Ο Ταγίπ Ερντογάν είπε πως η Τουρκία θα συνεχίσει τις διπλωματικές της προσπάθειες για να συνεχιστεί η Πρωτοβουλία Μαύρης Θάλασσας.

