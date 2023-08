Κόσμος

Γκιουλέρ για Κυπριακό: Η Τουρκία δεν θα χάσει άλλα 50 χρόνια με αδιέξοδες λύσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μήνυματα προς πολλούς αποδέκτες έστειλε ο Τούρκος ΥΕΘΑ, κατά την δεξίωση προς τιμήν των Ενόπλων Δυνάμεων της 'ΤΔΒΚ".

-

«Η επιβεβαίωση της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος των Κυπρίων αδελφών μας είναι εκ των ων ουκ άνευ για εμάς»., δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ.

Σε ομιλία του κατά τη δεξίωση για την ‘Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων της τδβκ’, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας είπε ότι «η καταπίεση, οι πολιτικές εκφοβισμού και οι σφαγές που έχουν υποστεί οι Τ/Κ στο νησί μέχρι σήμερα δεν ανέκοψαν τον δίκαιο αγώνα των αδελφών μας, αντιθέτως, αύξησαν ακόμη περισσότερο την αποφασιστικότητα και την πυγμή τους να προστατεύσουν την ανεξαρτησία και το μέλλον τους. Σε εκείνη τη δύσκολη περίοδο των μεγάλων δεινών, οι ηρωικοί αγωνιστές της 'Τουρκικής Αντιστασιακής Οργάνωσης', την επέτειο ίδρυσης της οποίας γιορτάζουμε σήμερα, έγιναν με τους επικούς αγώνες τους ελπίδα σαν φωτεινό αστέρι για τον 'Τ/κ λαό'».

Ανέφερε ότι η Τουρκία στάθηκε πάντα στο πλευρό των Κυπρίων αδελφών της σε αυτόν τον αγώνα και κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την ειρήνη και τη σταθερότητα στο νησί. «Όπως έχουμε πάντα δηλώσει, η Κύπρος είναι το εθνικό μας θέμα. Για το λόγο αυτό, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες της χώρας μας η επίλυση του Κυπριακού το συντομότερο δυνατό, με τρόπο που να εγγυάται τα νόμιμα συμφέροντα και την ασφάλεια του 'T/κ λαού'», ανέφερε.

Για τις διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό ο Γιασάρ Γκιουλέρ είπε: «Δεν μπορούμε να ανεχθούμε να χάσουμε άλλα πενήντα χρόνια σε αυτό το ζήτημα».

«Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η ρητορική του παρελθόντος, η οποία είναι πλέον ξεπερασμένη, δεν συμβάλλει στις προσπάθειες επίλυσης. Ελπίζουμε ότι θα αποφευχθούν μονομερή βήματα που αγνοούν τα δικαιώματα του 'Τ/κ λαού' στο νησί, θα αναγνωριστούν σωστά οι ιστορικές και παρούσες πραγματικότητες στο θέμα αυτό, θα αποφευχθούν ενέργειες και λόγοι που στοχεύουν στην αύξηση της έντασης στην περιοχή και θα επιδειχθεί ισχυρή βούληση για μια ειρηνική, ισότιμη και δίκαιη λύση στη βάση του διεθνούς δικαίου του Κυπριακού προβλήματος, το οποίο έχει καταδικαστεί σε αδιέξοδο εδώ και χρόνια», επεσήμανε ο Τούρκος ΥΕΘΑ, όπως μεταδίδει η ανταποκτρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

«Θα πρέπει να είναι γνωστό ότι η επιβεβαίωση της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος των Κυπρίων αδελφών μας, που αποτελούν κεκτημένα δικαιώματα των Κυπρίων αδελφών μας, είναι εκ των ων ουκ άνευ για εμάς. Αναμένουμε από τους συνομιλητές μας να ενεργούν με τρόπο που να σέβεται τα δικαιώματα των Τ/Κ και της Τουρκίας που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Καλούμε επίσης τη διεθνή κοινότητα να υποστηρίξει μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, να σταματήσει να υποστηρίζει τις αξιώσεις μόνο της μιας πλευράς και να προσεγγίσει το θέμα με λογικό και συνετό τρόπο. Θα ήθελα να επαναλάβω άλλη μια φορά την έκκλησή μας για επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης και να εκφράσω ότι θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για μια Κύπρο και μια Μεσόγειο όπου θα επικρατεί η ειρήνη, η σταθερότητα και η συνεργασία» προσέθεσε.

Αναφέροντας ότι η συνέχιση της θετικής ατζέντας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας την τελευταία περίοδο είναι σημαντική για την επίτευξη της βούλησης για λύση, ο Τούρκος ΥΠΑΜ δήλωσε: «Ωστόσο, όπως έχουμε πάντα δηλώσει, θα πρέπει να είναι γνωστό ότι δεν θα υποχωρήσουμε ποτέ από τα εθνικά μας συμφέροντα, καθώς προσπαθούμε για μια ειρηνική λύση. Είμαστε απολύτως αποφασισμένοι τόσο να οικοδομήσουμε ένα μέλλον όπου οι Κύπριοι αδελφοί μας θα ζουν με ασφάλεια, ειρήνη και ευημερία, όσο και να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας στη Μεσόγειο».

Αναφέροντας ότι με την αποφασιστική, όπως ανέφερε, στάση της Τουρκίας, η ‘τδβκ’ και ο αδελφικός κυπριακός λαός ατενίζουν το μέλλον με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και κάνουν σταθερά βήματα προς ένα ισχυρό μέλλον, ο Γιασάρ Γκιουλέρ δήλωσε:

«Ως Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις, συνεχίζουμε να παρέχουμε κάθε είδους υποστήριξη στον αδελφικό μας στρατό στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας και της πολεμικής βιομηχανίας. Οι κοινές ασκήσεις που διεξάγουμε, η εκπαιδευτική υποστήριξη που παρέχεται στο κυπριακό στρατιωτικό προσωπικό και τα βήματα που γίνονται στον τομέα της άμυνας είναι τα καλύτερα παραδείγματα της συνεργασίας μας στον στρατιωτικό τομέα. Η συνεργασία αυτή θα συνεχίσει να αυξάνεται στο μέλλον. Η 'Διοίκηση των Τουρκικών Ειρηνευτικών Δυνάμεων Κύπρου' είναι εγγυητής της ειρήνης και της ασφάλειας στο νησί. Η 'Διοίκηση των Δυνάμεων Ασφαλείας της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου', η οποία εργάζεται πλάι-πλάι με τις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις, φέρει επίσης το ένδοξο λάβαρο του 'Τ/κ λαού' με μεγάλη υπερηφάνεια στο πνεύμα των Αγωνιστών και υπηρετεί με μεγάλο ενθουσιασμό ως εγγυητής της ειρήνης και της σταθερότητας στο νησί. Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ευημερία των Κυπρίων αδελφών μας και να τους συμπαραστεκόμαστε, στο πλαίσιο των Συνθηκών Εγγυήσεων και Συμμαχίας, όπως γινόταν και μέχρι σήμερα, κι από εδώ και πέρα».

Ειδήσεις σήμερα:

Καρκίνος: Επαναστατική χημειοθεραπεία σκοτώνει τους συμπαγείς καρκινικούς όγκους

“Κίνημα της πετσέτας” - Χατζηδάκης: Δεν θα χαριστούμε σε κανέναν για τις παραλίες

Αγκίστρι: Συγκλονίζει η μητέρα της 20χρονης Δέσποινας που σκοτώθηκε με ηλεκτρικό ποδήλατο