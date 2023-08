Κοινωνία

Τροχαίο - Πειραιάς: Ταξί έπεσε στο τραμ (εικόνες)

Ο κρότος από την σύγκρουση ήταν τόσο δυνατός που αναστάτωσε κατοίκους, καταστηματάρχες και περαστικούς.

Τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση ταξί και του διερχόμενου τραμ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στον Πειραιά.

Το ατύχημα έγινε στο κέντρο του Πειραιά και ο ήχος από τη σύγκρουση ήταν τόσο δυνατός που αναστάτωσε κατοίκους, καταστηματάρχες και περαστικούς.

Σύμφωνα με το piraeuspress.gr, το ταξί ήταν επί της οδού Κουντουριώτου και, φτάνοντας στη Βασιλέως Γεωργίου, συγκρούστηκε με το τραμ που πέρναγε από το σημείο.

Από τη σύγκρουση «ξηλώθηκε» όλη η πρόσοψη του ταξί. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί.

