Κόσμος

Ισπανία: Σκάφος με κοκαΐνη αξίας 70 εκατομμυρίων ευρώ

Που και πως εντοπίστηκαν οι επιβαίνοντες στο σκάφος, οι οποίοι συνελήφθησαν. Τι εθνικότητας ήταν οι συλληφθέντες.

(εικόνα αρχείου)

Η ισπανική αστυνομία κατέσχεσε περίπου δύο τόνους κοκαΐνης, αξίας 70 εκατομμυρίων ευρώ, από ένα ιστιοπλοϊκό το οποίο εντοπίστηκε να πλέει στα ανοιχτά των βόρειων ακτών της χώρας.

Η περιοχή όπου εντοπίστηκε το σκάφος, ο Βισκαϊκός Κόλπος, είναι ασυνήθιστη γιατί συνήθως τα περισσότερα φορτία κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική προς την Ευρώπη κατευθύνονται προς τα δυτικά παράλια της Ισπανίας στον Ατλαντικό.

Το σκάφος Night Falls, μήκους 13 μέτρων, έφερε σημαία Βρετανίας. Εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ενώ απείχε περίπου 30 ναυτικά μίλια από την πόλη Σανταντέρ. Τα τέσσερα μέλη του πληρώματος, ένας Ισπανός, ένας Κολομβιανός και δύο Βενεζουελάνοι, συνελήφθησαν.

Η κοινή επιχείρηση της ισπανικής αστυνομίας, των τελωνείων και της βρετανικής υπηρεσίας καταπολέμησης του εγκλήματος (NCA) βασίστηκε σε πληροφορίες που έφτασαν στο Επιχειρησιακό Κέντρο Θαλάσσιας Ανάλυσης και Ναρκωτικών, μια πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχουν έξι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Βρετανία.

Με βάση αυτήν την πληροφορία οργανώθηκε μια έρευνα από αέρος και θαλάσσης που οδήγησε στον εντοπισμό του Night Falls.

